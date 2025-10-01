Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эволюция мозга
Эволюция мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:09

Эволюция подарила речь, но забрала стабильность: новое объяснение аутизма

Эволюция речи и мышления сделала мозг уязвимым к расстройствам аутистического спектра

Учёные из Стэнфордского университета представили необычное объяснение того, почему расстройства аутистического спектра встречаются у людей так часто. Новое исследование связывает это с эволюцией человеческого мозга: процессы, которые когда-то подарили нашим предкам способность к языку, абстрактному мышлению и сложным когнитивным функциям, одновременно сделали мозг уязвимее к нарушениям.

Сравнение: мозг человека и приматов

Признак У человека У других приматов
Нейроны L2/3 IT Ускоренные изменения, высокая роль в речи и мышлении Более стабильное развитие
Экспрессия гена DLG4 В 2,5 раза ниже, уязвимость при потере одной копии Сохраняется стабильность при дефекте
Риск РАС Повышенный, мозг близок к "порогу" Минимальный

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживать исследования в области генетики и нейробиологии.

  2. Учитывать эволюционный контекст при изучении психических состояний.

  3. Не исключать влияние внешних факторов: здоровье матери, лекарства во время беременности.

  4. Использовать генетические знания для ранней диагностики РАС.

  5. Поддерживать социальные программы помощи людям с аутизмом, учитывая их сильные стороны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать аутизм только как медицинскую проблему.
    Последствие: недооценка эволюционных и когнитивных особенностей.
    Альтернатива: подходить к РАС как к многофакторному явлению.

  • Ошибка: игнорировать эволюционные компромиссы.
    Последствие: неполное понимание природы интеллекта.
    Альтернатива: рассматривать аутизм в контексте развития человеческого мозга.

  • Ошибка: исключать внешние факторы риска.
    Последствие: снижение эффективности профилактики.
    Альтернатива: учитывать сочетание генетики и среды.

А что если…

А что если аутизм — не только уязвимость, но и скрытое преимущество? Повышенное внимание к деталям, аналитическое мышление и способность к систематизации могли давать нашим предкам эволюционное преимущество. Возможно, именно это стало частью успеха Homo sapiens.

Плюсы и минусы эволюционного компромисса

Плюсы Минусы
Развитие речи и абстрактного мышления Повышенный риск РАС
Увеличение пластичности мозга у детей Уязвимость к нарушениям при мутациях
Сложные нейронные сети для обучения Зависимость от внешних факторов в развитии

FAQ

Почему аутизм может быть результатом эволюции?
Потому что те же процессы, что усилили интеллект, снизили устойчивость некоторых нейронов.

Какие гены особенно уязвимы?
Например, DLG4: его низкая активность у человека делает дефекты опаснее.

Значит ли это, что аутизм неизбежен?
Нет, но риск повышен из-за близости мозга к "порогу экспрессии РАС".

Мифы и правда

  • Миф: аутизм полностью вызван внешними факторами.
    Правда: у него есть генетическая и эволюционная предрасположенность.

  • Миф: у других приматов тоже часто встречается аутизм.
    Правда: их мозг не имеет таких уязвимостей в экспрессии генов.

  • Миф: аутизм не имеет положительных сторон.
    Правда: некоторые когнитивные черты могли быть эволюционно выгодны.

Исторический контекст

  1. В XIX веке аутизм начали описывать как отдельное состояние.

  2. В XX веке акцент сместился на психиатрию и влияние воспитания.

  3. В XXI веке генетика и нейробиология раскрывают его эволюционные корни.

Три интересных факта

  1. У человека экспрессия некоторых генов, связанных с синапсами, значительно ниже, чем у приматов.

  2. Нейроны слоя 2/3 играют центральную роль в языковых и аналитических способностях.

  3. Замедленное развитие мозга после рождения у людей может быть результатом отбора, давшего длительный период обучения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Лондона впервые зафиксировали, как антибиотики разрушают оболочку бактерий сегодня в 11:09

Бактерии под микроскопом кричат от боли: что учёные впервые увидели в реальном времени

Учёные впервые увидели, как антибиотики разрушают защитную "броню" бактерий. Это открытие поможет в борьбе с устойчивыми инфекциями.

Читать полностью » Учёные показали, что гигиена зубов снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 10:50

Бактерии изо рта делают карьеру в артериях: новое объяснение сердечных атак

Новое исследование доказало: бактерии изо рта могут участвовать в развитии инфаркта. Как связаны дёсны и сердце — и что добавить в профилактику?

Читать полностью » Фосфор оказался ключом к глобальным оледенениям в прошлом — исследование Университета Калифорнии в Риверсайде сегодня в 10:38

Планктон как климатический инженер: крошечные существа умеют охлаждать планету сильнее кондиционеров

Учёные выяснили, что фосфор — недостающий элемент климатической системы Земли. Он способен изменить баланс углерода и приблизить ледниковый период.

Читать полностью » Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи по останкам и артефактам сегодня в 9:50

Гробница вместо лаборатории: где ищут ДНК Леонардо, чтобы раскрыть его тайны

Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи, чтобы подтвердить его родословную и разгадать тайну гениальности мастера эпохи Возрождения.

Читать полностью » Минимализм повышает ощущение счастья и смысла жизни — исследование Journal of Macromarketing сегодня в 9:37

Новая мода сильнее шопинга: почему отказ от потребления делает людей счастливее

Новое исследование показало: простая жизнь с акцентом на сообщество и личностный рост может приносить больше счастья, чем материальные вещи.

Читать полностью » NASA и ESA разрабатывают технологии защиты Земли от астероидов и космических угроз сегодня в 8:50

Апокалипсис своими руками: какие реальные ошибки человечества приближают катастрофу

Конца света в назначенный день не случилось, но настоящие угрозы существуют. Какие сценарии действительно могут поставить точку в истории человечества?

Читать полностью » Ультрафиолет UV222 снижает активность белков-аллергенов — исследование Университета Колорадо сегодня в 8:24

Пылесос старается зря: ультрафиолет справляется с аллергенами быстрее

Учёные нашли способ снизить аллергенность в воздухе: достаточно включить свет. Но не обычный, а особый ультрафиолетовый спектр.

Читать полностью » Телескопы сегодня в 7:50

Когда карлик становится хищником: редкое наблюдение ледяного объекта за пределами Солнечной системы

Белый карлик зафиксирован в момент "поглощения" ледяного зародыша планеты. Что это значит для поиска миров с водой за пределами Солнечной системы?

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Тюмени предложили бомж-туры по цене 200 тысяч рублей за три дня
Еда

Шоколадное суфле получается нежным
Красота и здоровье

Доктор Ольга Павлова: ожирение увеличивает риск диабета, инфаркта и рака
Туризм

В России прошли первые испытания систем Wi-Fi на пассажирских самолётах
Авто и мото

Алексей Кожухов: проверять аккумулятор нужно каждые несколько месяцев и перед поездками
Красота и здоровье

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе
Наука

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet