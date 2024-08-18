Тернистый путь к современности: Первая ЭВМ Эйкена празднует свой почетный юбилей

В августе 1944 года в Гарвардском университете начал работу компьютер Harvard Mark I, созданный под руководством Говарда Эйкена.

Этот проект, на реализацию которого потребовалось четыре года, активно поддерживался военным ведомством. Harvard Mark I стал первым программируемым компьютером в США, представляя собой значительный прорыв, открывший новые возможности для проведения сложных математических расчетов.

Эта вычислительная машина могла выполнять три операции сложения или вычитания в секунду. Умножение сложных чисел занимало 6 секунд, а на деление уходило более 15 секунд. Более сложные вычисления требовали до минуты времени. Несмотря на такую относительную медлительность, Harvard Mark I оказался весьма полезным для военных. Он применялся в разработке торпед, средств обнаружения подводных целей, а также в создании радарных систем и другого важного оборудования.

Harvard Mark I также использовался для расчетов, связанных с ядерной бомбой, сброшенной на Хиросиму.

Одной из самых сложных задач, решенных на этом компьютере, было вычисление дифференциальных уравнений, известных как функции Бесселя. Машина работала до 1969 года, после чего ее заменили более современные и мощные устройства. В настоящее время Harvard Mark I находится в научно-техническом комплексе Гарварда в Олстоне, как памятник первым достижениям в области вычислительной техники.

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