Музкритик Бабичев объяснил, почему певица Аллегрова много зарабатывает

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил большие гонорары певицы Ирины Аллегровой любовью аудитории. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

По словам Евгения Бабичева, у певицы есть множество поклонников среди предпринимателей и руководителей компаний. Они могут себе позволить пригласить Ирину Аллегрову на корпоратив.

"Высокие гонорары Аллегровой, вероятно, обусловлены тем, что звезда давно выступает на сцене, но из-за возраста не может давать полноценные концерты и давать их часто. При условии, что записано и спето уже множество хитов, Аллегрова любима многими, и среди бизнесменов, руководителей компаний достаточно её фанатов. И они могут позволить себе пригласить её на корпоратив, например", — заявил музкритик.

Ранее Евгений Бабичев назвал самых эпатажных артистов России.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)