Флорида Пантерз
© commons.wikimedia.org by Дуг Керр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Перелом мечты: уральский хоккеист не успел начать сезон в НХЛ, как всё пошло не по плану

Воспитанник "Трактора" Евгений Дадонов выбыл из состава "Нью-Джерси Девилз" из-за травмы

Для болельщиков ХК "Трактор" и поклонников НХЛ новости оказались нерадостными. Воспитанник челябинского клуба Евгений Дадонов, который этим летом перешёл в "Нью-Джерси Девилз", получил серьёзную травму в самом начале нового сезона.

Травма в первом матче

""Нью-Джерси" включил нападающего Евгения Дадонова в список травмированных. Дадонов получил травму руки в первом матче сезона клуба в Каролине в четверг вечером. Рентген показал перелом", — указано на официальном сайте команды.

Инцидент произошёл в дебютной игре сезона против "Каролины Харрикейнз". Уже после матча медицинское обследование подтвердило перелом руки, и спортсмена внесли в список травмированных.

Кто заменит Дадонова

Пока Евгений проходит восстановление, его место в составе займёт Брайан Халонен. В прошлом сезоне он провёл всего два матча за "дьяволов", однако в фарм-клубе проявил себя более чем достойно — набрал 40 очков и был признан одним из перспективных игроков системы.

Возвращение в Россию откладывается

Летом ходили разговоры о возможном возвращении Дадонова в родной челябинский "Трактор", однако хоккеист решил продолжить карьеру за океаном. Перелом, полученный в стартовом матче, стал неприятной помехой, но, по словам представителей клуба, игрок сможет вернуться на лёд после полного восстановления.

