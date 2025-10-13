Перелом мечты: уральский хоккеист не успел начать сезон в НХЛ, как всё пошло не по плану
Для болельщиков ХК "Трактор" и поклонников НХЛ новости оказались нерадостными. Воспитанник челябинского клуба Евгений Дадонов, который этим летом перешёл в "Нью-Джерси Девилз", получил серьёзную травму в самом начале нового сезона.
Травма в первом матче
""Нью-Джерси" включил нападающего Евгения Дадонова в список травмированных. Дадонов получил травму руки в первом матче сезона клуба в Каролине в четверг вечером. Рентген показал перелом", — указано на официальном сайте команды.
Инцидент произошёл в дебютной игре сезона против "Каролины Харрикейнз". Уже после матча медицинское обследование подтвердило перелом руки, и спортсмена внесли в список травмированных.
Кто заменит Дадонова
Пока Евгений проходит восстановление, его место в составе займёт Брайан Халонен. В прошлом сезоне он провёл всего два матча за "дьяволов", однако в фарм-клубе проявил себя более чем достойно — набрал 40 очков и был признан одним из перспективных игроков системы.
Возвращение в Россию откладывается
Летом ходили разговоры о возможном возвращении Дадонова в родной челябинский "Трактор", однако хоккеист решил продолжить карьеру за океаном. Перелом, полученный в стартовом матче, стал неприятной помехой, но, по словам представителей клуба, игрок сможет вернуться на лёд после полного восстановления.
