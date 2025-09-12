Чемпионка мира ушла с поля, держась за живот

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча, прошедшего в Москве. Репортаж с мероприятия опубликовал ТАСС.

Как это произошло

Во время игры фигуристка почувствовала дискомфорт и покинула поле, держась за живот. Позже она появилась на трибунах и показала зрителям покрасневший участок тела.

"Малиновое пузо", — с улыбкой прокомментировала Медведева.

Реакция спортсменки

Несмотря на ушиб, фигуристка отнеслась к ситуации с юмором, что быстро разошлось по соцсетям. Поклонники отметили её позитивный настрой и способность шутить даже в неприятных обстоятельствах.

Итог

Инцидент оказался несерьёзным и не повлиял на участие Евгении Медведевой в мероприятии. Для спортсменки это стало скорее курьёзным эпизодом, чем настоящей травмой.