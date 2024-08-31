Медведева призналась, что своим уникальным ледовым шоу хочет заявить о себе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями подготовки своего ледового шоу, запланированного на ноябрь.
Она рассказала, что подготовка идёт активно, и сейчас они находятся на этапе утверждения всех деталей. Медведева отметила, что ей очень нравится сценарий шоу, который отличается от традиционных ледовых представлений.
Cпортсменка добавила, что вся атмосфера и декорации будут необычными для фигурного катания. Евгения также подчеркнула, что старается сделать всё возможное, чтобы заявить о себе и привлечь внимание зрителей.
Медведева сообщила, что изначально планировалось провести два или даже три дня шоу, но она решила остановиться на одном полноценном представлении.
"Пока что в планах только попробовать, поскольку мы заявляли как раз всего одно единственное шоу. Поначалу велась речь, мол, может быть, сделать два шоу на два дня или даже на три дня растянуть, но я решительно сказала нет — давайте один раз, но очень метко, так, как мы всё задумали. Поэтому это не то что пробный, а полноценный раз", — сказала Медведева в беседе с РИА Новости Спорт.
Фигристка добавила, что после премьеры её ледового шоу она поймёт, стоит ли ей развиваться в этом направлении или пока ещё нужно подождать.
Фото: commons.wikimedia.org/Luu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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