Неожиданный голос из фигурного катания в споре о будущем футбольной команды

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о будущем сборной России по футболу. Спортсмен предложил сменить нынешнего наставника команды Валерия Карпина и назначить на его место бывшего полузащитника национальной команды Александра Мостового.

Кого видит Плющенко во главе сборной

Фигурист подчеркнул, что кандидатура Мостового для него очевидна.

"У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина", — заявил Плющенко.

Аргументы фигуриста

По мнению олимпийского чемпиона, именно Мостовой способен придать российскому футболу новый импульс. Он отметил опыт и харизму бывшего игрока, а также его готовность к работе на тренерском уровне.

"Он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед", — добавил Плющенко.

Итог

Предложение Плющенко вызвало резонанс, ведь имя Мостового давно связывают с российским футболом. Пока же официальных заявлений от Российского футбольного союза или самого Карпина по этому поводу не поступало.