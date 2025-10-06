Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Плющенко
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:34

Четверной сальхов с призом: Плющенко подстегнул учениц спортивным вызовом

Евгений Плющенко пообещал 10 тысяч рублей ученице, которая выполнит четверной сальхов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поощрит учениц своей академии, если им удастся выполнить один из самых сложных прыжков — четверной сальхов. Легендарный спортсмен объявил о денежной награде в размере 10 тысяч рублей для первой фигуристки, которая справится с этим элементом.

Информация опубликована в Telegram-канале школы фигурного катания "Ангелы Плющенко".

"Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке", — сказал Евгений Плющенко, обращаясь к воспитанницам академии.

Сложный прыжок — серьезное испытание

Четверной сальхов считается одним из самых технически трудных элементов в фигурном катании. Прыжок требует мощного толчка, точного вращения и идеального чувства равновесия в полёте. Даже опытные спортсмены не всегда решаются включать его в соревновательные программы.

Для юных фигуристок из академии Плющенко такая задача — вызов и стимул для роста. По словам тренеров, поощрение не только мотивирует, но и помогает ученицам преодолевать страх перед сложными элементами.

Что представляет собой четверной сальхов

Параметр Описание
Тип прыжка Толчок с наружного ребра левой ноги с вращением против часовой стрелки
Количество оборотов 4 в воздухе
Уровень сложности Один из трёх самых сложных прыжков в фигурном катании
Особенность Требует идеального чувства баланса и силы ног

Как тренеры развивают сложные элементы у детей

Работа с четверными прыжками начинается с юного возраста. Тренеры академии используют постепенную систему обучения: от базовых вращений и двойных прыжков — к тройным и только потом к четверным.

Особое внимание уделяется:

  • развитию силы ног и спины;

  • точности вращения;

  • координации движений и приземлений;

  • психологической устойчивости — умению сохранять концентрацию после неудачи.

Каждый новый элемент фиксируется на видео, чтобы спортсменки могли видеть прогресс и анализировать ошибки.

Советы юным фигуристкам

  1. Не бойтесь ошибок. Даже лучшие падают, прежде чем сделать идеальный прыжок.

  2. Следите за техникой. Лучше сделать аккуратный тройной, чем рискованный четверной с нарушением оси.

  3. Работайте над гибкостью и растяжкой. Это помогает телу адаптироваться к нагрузкам.

  4. Держите фокус на цели. Успех приходит к тем, кто верит в себя ежедневно.

  5. Берегите колени и спину. Любая боль — сигнал, что нужно дать организму восстановиться.

FAQ

Почему именно сальхов выбрал Плющенко?
Этот прыжок сочетает силу, координацию и технику. Его успешное исполнение показывает высокий уровень владения телом.

Будут ли премии и за другие элементы?
Да, академия регулярно поощряет учениц за новые достижения, включая тройные аксели и каскады.

Как следят за безопасностью спортсменок?
Все прыжки отрабатываются под контролем тренеров с использованием страховочных поясов и мягких матов.

Планирует ли Плющенко участвовать в тренерских сборах?
Да, он проводит персональные занятия с перспективными ученицами и выезжает на сборы в регионы.

