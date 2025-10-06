Четверной сальхов с призом: Плющенко подстегнул учениц спортивным вызовом
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поощрит учениц своей академии, если им удастся выполнить один из самых сложных прыжков — четверной сальхов. Легендарный спортсмен объявил о денежной награде в размере 10 тысяч рублей для первой фигуристки, которая справится с этим элементом.
Информация опубликована в Telegram-канале школы фигурного катания "Ангелы Плющенко".
"Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке", — сказал Евгений Плющенко, обращаясь к воспитанницам академии.
Сложный прыжок — серьезное испытание
Четверной сальхов считается одним из самых технически трудных элементов в фигурном катании. Прыжок требует мощного толчка, точного вращения и идеального чувства равновесия в полёте. Даже опытные спортсмены не всегда решаются включать его в соревновательные программы.
Для юных фигуристок из академии Плющенко такая задача — вызов и стимул для роста. По словам тренеров, поощрение не только мотивирует, но и помогает ученицам преодолевать страх перед сложными элементами.
Что представляет собой четверной сальхов
|Параметр
|Описание
|Тип прыжка
|Толчок с наружного ребра левой ноги с вращением против часовой стрелки
|Количество оборотов
|4 в воздухе
|Уровень сложности
|Один из трёх самых сложных прыжков в фигурном катании
|Особенность
|Требует идеального чувства баланса и силы ног
Как тренеры развивают сложные элементы у детей
Работа с четверными прыжками начинается с юного возраста. Тренеры академии используют постепенную систему обучения: от базовых вращений и двойных прыжков — к тройным и только потом к четверным.
Особое внимание уделяется:
-
развитию силы ног и спины;
-
точности вращения;
-
координации движений и приземлений;
-
психологической устойчивости — умению сохранять концентрацию после неудачи.
Каждый новый элемент фиксируется на видео, чтобы спортсменки могли видеть прогресс и анализировать ошибки.
Советы юным фигуристкам
-
Не бойтесь ошибок. Даже лучшие падают, прежде чем сделать идеальный прыжок.
-
Следите за техникой. Лучше сделать аккуратный тройной, чем рискованный четверной с нарушением оси.
-
Работайте над гибкостью и растяжкой. Это помогает телу адаптироваться к нагрузкам.
-
Держите фокус на цели. Успех приходит к тем, кто верит в себя ежедневно.
-
Берегите колени и спину. Любая боль — сигнал, что нужно дать организму восстановиться.
FAQ
Почему именно сальхов выбрал Плющенко?
Этот прыжок сочетает силу, координацию и технику. Его успешное исполнение показывает высокий уровень владения телом.
Будут ли премии и за другие элементы?
Да, академия регулярно поощряет учениц за новые достижения, включая тройные аксели и каскады.
Как следят за безопасностью спортсменок?
Все прыжки отрабатываются под контролем тренеров с использованием страховочных поясов и мягких матов.
Планирует ли Плющенко участвовать в тренерских сборах?
Да, он проводит персональные занятия с перспективными ученицами и выезжает на сборы в регионы.
