Четверной сальхов с призом: Плющенко подстегнул учениц спортивным вызовом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поощрит учениц своей академии, если им удастся выполнить один из самых сложных прыжков — четверной сальхов. Легендарный спортсмен объявил о денежной награде в размере 10 тысяч рублей для первой фигуристки, которая справится с этим элементом.

Информация опубликована в Telegram-канале школы фигурного катания "Ангелы Плющенко".

"Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке", — сказал Евгений Плющенко, обращаясь к воспитанницам академии.

Сложный прыжок — серьезное испытание

Четверной сальхов считается одним из самых технически трудных элементов в фигурном катании. Прыжок требует мощного толчка, точного вращения и идеального чувства равновесия в полёте. Даже опытные спортсмены не всегда решаются включать его в соревновательные программы.

Для юных фигуристок из академии Плющенко такая задача — вызов и стимул для роста. По словам тренеров, поощрение не только мотивирует, но и помогает ученицам преодолевать страх перед сложными элементами.

Что представляет собой четверной сальхов