Старые привычки — главная ошибка в быту: вот что на самом деле работает

Быт — это не только уборка и готовка, но и сотни мелочей, из которых складывается ежедневный комфорт. Со временем у каждого накапливаются свои хитрости, помогающие экономить время, деньги и нервы.

Как отучить кота копать в цветочных горшках

Кошки — прирожденные исследователи, и цветочные горшки для них настоящая территория приключений. Но можно раз и навсегда отвадить питомца от этой привычки.

Апельсин против лапок. Коты не выносят цитрусовых запахов. Положите на землю в горшке несколько свежих апельсиновых корок или смочите ватный диск эфирным маслом апельсина и оставьте его на подоконнике. Двусторонний скотч. Приклейте кусочек скотча рядом с горшком или прямо на подоконник. Стоит кошке ступить — и липкое ощущение моментально остудит её исследовательский пыл. Камешки и керамзит. Засыпьте верхний слой грунта мелкой галькой. Землю копать интересно, а вот камни — нет. Зубочистки. Воткните их в почву под углом, чтобы не поранить животное. После одного неудачного касания кот потеряет интерес к растениям. Специальные накладки. В продаже есть защитные круги для горшков — просто накройте ими землю, и питомец больше туда не доберётся.

Как сохранить зелень свежей

Петрушка, укроп, кинза — всё это портится быстрее, чем мы успеваем их съесть. Главная причина — влага. Чтобы зелень не начала гнить уже через пару дней, положите в пакет с ней несколько бумажных салфеток. Они впитают лишнюю воду, и зелень останется свежей до недели. Этот способ часто используют шеф-повара, чтобы продукты дольше сохраняли товарный вид.

Губка для посуды против шерсти и пыли в стиральной машине

После стирки на одежде иногда остаются катышки, нитки или шерсть домашних животных. Чтобы не вычищать всё вручную, положите в барабан 2-3 поролоновые губки (без жёсткой стороны). Во время стирки губки собирают на себя весь мелкий мусор, ворс и даже помогают убрать старые пятна. После стирки их нужно выбросить — но это мелкая жертва ради идеально чистых вещей.

Аспирин вместо отбеливателя

Белые вещи со временем желтеют, и не каждое средство справляется с этим. Просроченный аспирин легко заменит дорогое отбеливающее средство.

Раздробите 5-7 таблеток в порошок, добавьте к обычному стиральному порошку и запустите стирку при температуре около 40 градусов. Через 30-40 минут бельё будет заметно свежее и белее. Только не используйте аспирин для цветной одежды — кислота вымоет краску.

Новый образ старого рюкзака

Любимый рюкзак выцвел или потерял вид? Не спешите выбрасывать. Если ткань целая и молнии работают, покрасьте его специальной краской для ткани в тёмный оттенок. Можно выбрать матовый чёрный, насыщенный бордовый или глубокий синий — и вещь станет как новая.

Альтернатива бумажным полотенцам

Когда-то дома обходились без бумажных полотенец — и вполне успешно. Сейчас же они подорожали и стали заметной статьёй расходов. Решение простое: купите 20-30 небольших хлопковых салфеток размером 20x20 или 30x30 см. Ими можно вытирать руки, собирать крошки, протирать стол или плиту. После использования просто постирайте их с отбеливателем. Салфетки прослужат год и заменят десятки рулонов бумаги.

Как не потерять визитку

Если визитки вечно исчезают, просто фотографируйте их сразу после получения. Фото можно сохранить в отдельной папке на телефоне — искать нужный контакт потом станет в разы проще.

Убираем неприятные запахи

Запахи в доме бывают разными — от кошачьего лотка до следов после готовки. Справиться с ними помогут всего два эфирных масла: лимон и мята.

Для пола и поверхностей — добавьте 2-3 капли эфирного масла лимона в ведро воды и протрите мебель или плитку.

Для свежести воздуха — нанесите немного мятного масла на ватный диск и оставьте в ванной или прихожей. Через несколько минут запах исчезнет.

Для холодильника — положите тот же диск внутрь камеры, если там недавно хранились испортившиеся продукты.

Советы шаг за шагом: простая бытовая система

Раз в неделю пересматривайте свои "лайфхаки". Некоторые можно усовершенствовать, а часть — заменить более удобными решениями. Используйте натуральные средства — сода, уксус, эфирные масла, лимон, пищевая плёнка и фольга решают десятки бытовых задач. Делайте запасы разумно: одно универсальное средство иногда заменяет три дорогих. Подписывайте контейнеры и банки — это экономит массу времени при готовке. Проверяйте холодильник раз в неделю — продукты с коротким сроком годности используйте в первую очередь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: держите зелень в плотно закрытом пакете.

→ Последствие: она быстро темнеет и покрывается слизью.

→ Альтернатива: пакет должен быть слегка открыт, а внутри — бумажная салфетка.

→ Последствие: ткань теряет цвет.

→ Альтернатива: используйте кислородный отбеливатель для цветного белья.

→ Последствие: теряете контакты.

→ Альтернатива: создайте электронную папку в телефоне.

А что если кот не реагирует?

Иногда кошки стойко переносят запах цитрусов. Тогда можно попробовать другой аромат — мятный или эвкалиптовый. Они тоже безопасны, но действуют эффективнее. А вот спрей с уксусом применять нельзя: он раздражает дыхательные пути животного.

Плюсы и минусы лайфхаков