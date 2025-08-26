Гора Эверест не стоит на месте: за 89 тысяч лет высота увеличилась на 50 метров

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Nature Geoscience, привлекло внимание мировой научной общественности к динамике изменения высоты самой высокой горы на планете — Эвереста. Новые данные свидетельствуют о том, что за последние 89 тысяч лет эта гора продолжает медленно, но уверенно увеличиваться в высоте.

Это открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о стабильности горных массивов и показывает, что геологические процессы могут длиться миллионы лет и приводить к значительным изменениям.

Рост Эвереста: сколько он составляет и почему

По результатам исследований ученых из Китайского геологического университета в Пекине, за указанный период высота Эвереста выросла на 15-50 метров. В среднем ежегодный прирост составляет от 0,16 до 0,53 миллиметра. На сегодняшний день высота горы достигает внушительных 8849 метров над уровнем моря. Эти показатели свидетельствуют о том, что несмотря на миллионы лет существования, Эверест продолжает изменяться под воздействием природных процессов.

Основной причиной такого роста ученые считают изменения в руслах рек, окружающих горный массив. Потоки воды переносят камни и осадочные породы, которые постепенно накапливаются у подножия и на склонах горы. Этот процесс способствует постепенному повышению уровня земли вокруг вершины. В результате этого механизма происходит не только накопление осадков, но и формирование новых слоев пород, что в конечном итоге влияет на общую высоту горы.

Геологические процессы и их влияние

Исследователи подчеркнули, что данный процесс не является бесконечным. В будущем ожидается достижение максимума — когда изменения в руслах рек и отложения достигнут своего предела. Тогда рост Эвереста остановится или значительно замедлится. Этот момент может наступить через несколько тысяч или десятков тысяч лет — точных сроков назвать сложно из-за сложности оценки всех факторов.

Стоит отметить, что подобные процессы наблюдаются не только у Эвереста. В регионе Гималаев также фиксируются признаки постепенного увеличения высоты соседних пиков Лхоцзе и Макалу. Эти вершины вместе с Эверестом образуют уникальный высокогорный регион, где геологические процессы продолжают играть важную роль в формировании ландшафта.

Геологические изменения: как они происходят

Основные механизмы роста связаны с тектоническими движениями земной коры. Гималаи образовались вследствие столкновения Индийской плиты с Евразийской — процесс продолжается по сей день. В результате этого столкновения происходит поднятие горных массивов вверх. Дополнительное влияние оказывают эрозионные процессы и перенос пород реками.

Важным фактором является также сезонное изменение уровня воды в реках региона. Во время муссонных дождей потоки усиливаются и переносят больше осадочных материалов, что способствует ускорению процесса накопления пород у склонов горы.

Интересные факты по теме

1. Согласно данным NASA, высота Эвереста может меняться даже за один год примерно на 4 миллиметра из-за тектонических движений и сезонных изменений уровня воды.

2. В 2015 году после мощного землетрясения в Непале было зафиксировано смещение вершины Эвереста примерно на 2 сантиметра вниз — это показывает динамику изменений даже после катастроф.

3. Исследования показывают, что ежегодно около 5 миллиметров осадочных пород откладывается у подножия Эвереста благодаря реке Ганг и ее притокам.

Открытие о постепенном росте Эвереста подтверждает сложность и многогранность геологических процессов на нашей планете. Несмотря на то что эти изменения происходят очень медленно по человеческим меркам, они имеют огромное значение для понимания динамики земной коры и формирования ландшафтов региона Гималаев. Ученые продолжают следить за этим процессом с помощью современных технологий и надеются получить более точные данные о будущем этой величественной вершины.