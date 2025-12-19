От вейпов до капусты: полный список того, что нельзя проносить на прямую линию с Путиным

На крупных публичных мероприятиях контроль на входе нередко превращается в отдельную историю: люди приходят с привычными вещами, а на рамке металлодетектора выясняется, что часть из них под запретом. Перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным среди изъятых предметов оказались не только бытовые мелочи, но и вполне неожиданные продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

Что изымали у посетителей

По информации агентства, у участников прямой линии изъяли квашеную капусту, энергетические напитки и мандарины. В перечне необычных находок также оказались шоколадные батончики, различные напитки, спреи и капли для носа. Контроль проводился на входе, где посетители проходили проверку через металлоискатели.

Все изъятые вещи складывали в специальные контейнеры рядом с пунктами досмотра. Их, как уточняется, разрешат забрать после окончания прямой линии. Такой порядок позволяет сохранить личные вещи и при этом соблюсти требования безопасности на площадке.

Почему список запретов расширяется

Ранее сообщалось, что в список запрещённых к проносу предметов вошли портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые вещества и огнеопасные изделия. Также под запретом оказались баннеры, флаги и древки — то есть всё, что может использоваться для массовых акций или создавать помехи работе площадки. Отдельно упоминались лазерные указки, любые фонари и беспилотные летательные аппараты.

Ограничения касаются не только летающих устройств. В перечне фигурировали беспилотники любой конструкции, включая те, что могут двигаться по земле, воде и под водой. Такой подход отражает общий тренд на усиление контроля при проведении мероприятий с участием первых лиц государства.

Контекст прямой линии

По данным, которые ранее приводил телеканал "Россия 24", утром в пятницу число обращений россиян на прямую линию превысило 2,5 млн. Эфир запланирован на 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сообщалось также, что Владимир Путин посвятил подготовке к "Итогам года" несколько дней.

На фоне повышенного внимания к мероприятию контроль на входе остаётся максимально строгим. Именно этим объясняется, почему под изъятие попадают даже продукты и привычные лекарства в виде спреев или капель, которые в других ситуациях редко вызывают вопросы.