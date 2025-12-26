Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:00

Праздники без тормозов: в Крыму детские шоу превращаются в рискованный аттракцион

Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко

Ивент-индустрия в Крыму всё чаще выходит за рамки привычных сценариев и превращается в пространство для смелых и порой экстремальных решений. Детские праздники с живыми крокодилами, экстренное обучение дайвингу и идеи, появляющиеся буквально за считанные часы до начала шоу, становятся частью новой нормы. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание "Крымская газета", поговорившее с представителем отрасли.

Запрос на эффект "вау"

По словам Тамары Оленицы-Божко, руководителя агентства праздников Babycom и арт-директора клуба виртуальной реальности VrVenom в Симферополе, крымчане всё реже заказывают стандартные мероприятия. Клиенты ожидают полноценное шоу, способное удивить не только детей, но и взрослых.

Современные праздники, как отмечает эксперт, всё чаще строятся вокруг яркой идеи и необычного визуального или эмоционального опыта. Для организаторов это означает постоянный поиск нестандартных форматов и готовность работать в условиях повышенной ответственности.

Крокодилы как часть детского праздника

Одним из самых запоминающихся запросов стал детский праздник в цирковой тематике с участием живых крокодилов.

"Однажды для детского праздника в цирковой тематике мы арендовали и кормили живых крокодилов. Восторг был не только у детей, но и у взрослых. Конечно, на площадке работали специалисты по обращению с хищниками", — рассказала Тамара Оленица-Божко.

По её словам, подобные проекты требуют строгого соблюдения мер безопасности и участия профессионалов. Однако именно такие элементы создают тот самый эффект неожиданности, за который клиенты готовы платить.

Когда подготовка становится квестом

Необычные идеи нередко рождаются в самый последний момент. Так произошло во время праздника ко Дню Нептуна, когда по ходу подготовки было решено добавить эффектное появление ведущего из воды. Для этого артисту пришлось в экстренном режиме осваивать основы дайвинга.

"Идея возникла буквально в последний момент, но мы успели — и этот выход из воды стал главным моментом всего праздника", — отметила арт-директор.

Новая реальность ивент-рынка

По словам Оленицы-Божко, подобные ситуации наглядно показывают, как меняется рынок. Организаторы всё чаще работают на грани импровизации, а успех мероприятия напрямую зависит от скорости принятия решений и профессиональной гибкости команды.

Ивент-индустрия Крыма, по её оценке, всё больше ориентируется на уникальный опыт и эмоции, превращая даже локальные праздники в полноценные шоу-проекты.

