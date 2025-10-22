Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пациентка у кардиолога
Пациентка у кардиолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:16

Без спортзала и таблеток: вечерние прогулки возвращают сосудам молодость

Врач Сара Матис рассказала, как вечерние прогулки после 50 лет укрепляют сердце и сосуды

После 50 лет женский организм проходит через серьёзные физиологические изменения — снижается уровень эстрогенов, замедляется обмен веществ, возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В этот период особенно важно уделять внимание умеренной физической активности. Один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье — регулярные вечерние прогулки. Об их пользе рассказала врач Сара Матис в беседе с изданием Infobae.

"Регулярная ходьба на свежем воздухе в течение 15-20 минут способствует снижению артериального давления, а также повышает уровень липопротеинов высокой плотности — 'хорошего' холестерина", — отметила врач Сара Матис.

Как прогулки укрепляют сердце

Пешие прогулки — это щадящая, но эффективная кардионагрузка. Во время движения активизируется кровообращение, сосуды становятся эластичнее, а сердечная мышца работает более ритмично. У женщин в постменопаузе это особенно важно, ведь в этот период растёт риск гипертонии и ишемической болезни сердца.

По словам специалистов, достаточно 15-30 минут ходьбы в умеренном темпе, чтобы заметно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП), который очищает сосуды от жировых отложений.

Сравнение: бездействие и активность

Показатель Малоподвижный образ жизни Ежедневные прогулки
Давление Повышенное, нестабильное Нормализуется
Холестерин Преобладает "плохой" ЛПНП Растёт уровень "хорошего" ЛПВП
Риск диабета Повышен Снижен
Энергия и настроение Частая усталость Улучшение тонуса и сна
Здоровье костей Снижение плотности Укрепление, профилактика остеопороза

Контроль сахара и профилактика диабета

"Прогулки помогают нормализовать показатели сахара в крови и предотвратить риск развития диабета второго типа, особенно у женщин в постменопаузе", — подчеркнула Матис.

Во время ходьбы мышцы активно расходуют глюкозу, благодаря чему организм лучше контролирует уровень сахара. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Такая профилактика особенно актуальна для женщин, у которых после 50 лет обмен веществ становится медленнее, а риск метаболических нарушений — выше.

Как прогулки влияют на настроение и гормоны

Физическая активность на свежем воздухе стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов радости". После прогулки снижается уровень стресса, нормализуется сон и повышается работоспособность. Особенно полезно гулять в парках, набережных и других зелёных зонах: там больше кислорода и ниже уровень шума.

"Ходьба способна снизить утомляемость, улучшить настроение за счёт обеспечения гормонального баланса и укрепить здоровье костей", — добавила врач Сара Матис.

Кроме того, умеренная физическая нагрузка стимулирует выработку эстрогеноподобных веществ, поддерживающих костную ткань. Это помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите комфортное время. Лучше гулять вечером, за 1-2 часа до сна — это помогает расслабиться и улучшить засыпание.

  2. Подберите удобную обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой защитят суставы и спину.

  3. Следите за осанкой. Держите спину прямо, не сутультесь — это улучшает дыхание и работу сердца.

  4. Начинайте постепенно. Если вы не привыкли к нагрузкам, начните с 10 минут и увеличивайте время на 2-3 минуты в день.

  5. Гуляйте с пользой. Избегайте шумных дорог, выбирайте маршруты с мягким покрытием и деревьями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Прогулка только раз в неделю.
    Последствие: Недостаточная нагрузка для укрепления сосудов.
    Альтернатива: Ходить хотя бы через день по 15-20 минут.

  • Ошибка: Быстрая ходьба без разминки.
    Последствие: Риск боли в коленях и спине.
    Альтернатива: Начинайте с лёгкой растяжки и медленного темпа.

  • Ошибка: Гулять поздно ночью или в плохо освещённых местах.
    Последствие: Стресс, небезопасные условия.
    Альтернатива: Выбирайте освещённые и спокойные маршруты.

Плюсы и минусы вечерних прогулок

Плюсы Минусы
Снижают давление и уровень сахара Нельзя гулять при плохой погоде или после переутомления
Улучшают настроение и сон Требуется регулярность
Поддерживают массу тела Возможны боли в суставах при неправильной обуви
Укрепляют кости Не заменяют полноценные тренировки
Способствуют долголетию При заболеваниях сердца нужна консультация врача

А что если нет времени на прогулку?

Если не удаётся выходить каждый вечер, можно заменить часть прогулки активностью дома — 10-15 минут растяжки, йоги или ходьбы на месте. Важно лишь, чтобы тело двигалось, а дыхание оставалось равномерным. Даже короткая разминка вечером помогает снять напряжение и улучшить самочувствие.

FAQ

Сколько нужно ходить женщинам после 50 лет?
Достаточно 150 минут умеренной ходьбы в неделю — это 20-25 минут в день.

Можно ли гулять после ужина?
Да, но не раньше чем через 30-40 минут после приёма пищи.

Что делать зимой?
Одеваться по погоде и выбирать безопасные маршруты. В сильные морозы можно заменить прогулку домашней зарядкой.

Помогают ли прогулки похудеть?
Да, при регулярности и умеренном питании — до 2-3 кг в месяц.

Мифы и правда

Миф 1. Прогулка вечером мешает засыпанию.
Правда: Напротив, умеренная физическая активность способствует расслаблению и улучшает сон.

Миф 2. Женщинам после 50 лет поздно начинать тренировки.
Правда: Начать можно в любом возрасте — организм адаптируется быстро, если нагрузка дозирована.

Миф 3. Короткая прогулка не приносит пользы.
Правда: Даже 10 минут активности улучшают кровообращение и снижают уровень стресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свёкла и какао признаны природными средствами для снижения давления вчера в 21:11
Болезни сердца убивают каждую четвёртую жизнь: спасение начинается с тарелки

Узнайте, как поддержать здоровье сердца с помощью питания. 5 доступных продуктов, которые помогут укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

Читать полностью » Своевременная реабилитация снижает риск повторного инсульта и улучшает речь вчера в 20:09
Инсульт не ждёт утра: почему каждая минута решает судьбу мозга

Инсульт – это внезапное прекращение кровотока к мозгу. Узнайте о факторах риска, методе FAST для распознавания и способах предотвращения "удара по мозгу". Современная помощь и ранняя реабилитация увеличивают шансы на восстановление. Не игнорируйте первые симптомы.

Читать полностью » Сыр и яблоки названы лучшими продуктами для здоровья зубов вчера в 19:04
Эти продукты чистят зубы не хуже щётки: простые привычки для крепкой эмали

Узнайте, какие продукты помогут укрепить зубную эмаль и защитить от кариеса. Секреты от стоматологов для здоровой и красивой улыбки. Топ продуктов для гигиены полости рта.

Читать полностью » Медики предупредили: сутулость и смещённые плечи приводят к хроническим болям вчера в 18:22
Опустили плечи — опустили жизнь: чем опасна сутулость, о которой молчат

Ваши плечи могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Узнайте, как их положение влияет на здоровье и что поможет вернуть лёгкость движений.

Читать полностью » Врачи советуют сочетать красный и белый лук, чтобы получить максимум пользы вчера в 18:01
Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне

Узнайте, какой лук полезнее для здоровья: красный или белый? Диетологи раскрывают секреты обоих сортов и дают советы по их применению для максимальной пользы.

Читать полностью » Prada и Bottega Veneta вывели на подиум контраст синего и коричневого — новый взгляд на классику вчера в 17:54
Синий и коричневый стали новым черно-белым: как противоположности делают образ сильнее

Откройте для себя неожиданный модный дуэт осени: синий и коричневый! Узнайте, как правильно сочетать эти цвета, чтобы создать стильный и уверенный образ.

Читать полностью » Эксперты: регулярные упражнения лёжа снижают объём живота и улучшают самочувствие вчера в 17:26
Не вставая с кровати — минус живот: ленивый способ вернуть тонус

Хотите подтянуть живот и ноги, не вставая с кровати? Рассказываем о шести упражнениях, которые можно выполнять прямо в постели — без усилий, но с результатом.

Читать полностью » Средства с гиалуроновой кислотой и маслами ши помогают сохранить объём губ вчера в 16:47
Мягкие губы без филлеров: косметологи раскрыли формулу естественного объёма

Узнайте, как вернуть губам мягкость и объем с помощью простых шагов! Секреты увлажнения, питания + защита от сухости. Эффективные средства с гиалуроновой кислотой и маслами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Манник на кефире стаканами получается пышным при соблюдении времени замачивания манки
Садоводство
Деление куста клубники помогает омолодить грядку и сохранить сортовые качества
Авто и мото
Renault Logan и Kia Spectra признаны самыми надёжными автомобилями на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Авто и мото
Евгений Прокопов: атермальная тонировка снижает нагрев салона летом
УрФО
Тюменская область увеличила импорт из Китая на 149% — инфоцентр правительства региона
ПФО
В Пензенской области в 2026 году повысят прожиточный минимум
Питомцы
Нумеролог: число рождения влияет на то, какая собака станет идеальным спутником
Еда
Шеф-повар: в Европе морковный торт появился как замена дорогому сахару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet