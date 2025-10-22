Без спортзала и таблеток: вечерние прогулки возвращают сосудам молодость
После 50 лет женский организм проходит через серьёзные физиологические изменения — снижается уровень эстрогенов, замедляется обмен веществ, возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В этот период особенно важно уделять внимание умеренной физической активности. Один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье — регулярные вечерние прогулки. Об их пользе рассказала врач Сара Матис в беседе с изданием Infobae.
"Регулярная ходьба на свежем воздухе в течение 15-20 минут способствует снижению артериального давления, а также повышает уровень липопротеинов высокой плотности — 'хорошего' холестерина", — отметила врач Сара Матис.
Как прогулки укрепляют сердце
Пешие прогулки — это щадящая, но эффективная кардионагрузка. Во время движения активизируется кровообращение, сосуды становятся эластичнее, а сердечная мышца работает более ритмично. У женщин в постменопаузе это особенно важно, ведь в этот период растёт риск гипертонии и ишемической болезни сердца.
По словам специалистов, достаточно 15-30 минут ходьбы в умеренном темпе, чтобы заметно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП), который очищает сосуды от жировых отложений.
Сравнение: бездействие и активность
|Показатель
|Малоподвижный образ жизни
|Ежедневные прогулки
|Давление
|Повышенное, нестабильное
|Нормализуется
|Холестерин
|Преобладает "плохой" ЛПНП
|Растёт уровень "хорошего" ЛПВП
|Риск диабета
|Повышен
|Снижен
|Энергия и настроение
|Частая усталость
|Улучшение тонуса и сна
|Здоровье костей
|Снижение плотности
|Укрепление, профилактика остеопороза
Контроль сахара и профилактика диабета
"Прогулки помогают нормализовать показатели сахара в крови и предотвратить риск развития диабета второго типа, особенно у женщин в постменопаузе", — подчеркнула Матис.
Во время ходьбы мышцы активно расходуют глюкозу, благодаря чему организм лучше контролирует уровень сахара. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу и повышает чувствительность клеток к инсулину.
Такая профилактика особенно актуальна для женщин, у которых после 50 лет обмен веществ становится медленнее, а риск метаболических нарушений — выше.
Как прогулки влияют на настроение и гормоны
Физическая активность на свежем воздухе стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов радости". После прогулки снижается уровень стресса, нормализуется сон и повышается работоспособность. Особенно полезно гулять в парках, набережных и других зелёных зонах: там больше кислорода и ниже уровень шума.
"Ходьба способна снизить утомляемость, улучшить настроение за счёт обеспечения гормонального баланса и укрепить здоровье костей", — добавила врач Сара Матис.
Кроме того, умеренная физическая нагрузка стимулирует выработку эстрогеноподобных веществ, поддерживающих костную ткань. Это помогает предотвратить остеопороз и снизить риск переломов.
Советы шаг за шагом
-
Выберите комфортное время. Лучше гулять вечером, за 1-2 часа до сна — это помогает расслабиться и улучшить засыпание.
-
Подберите удобную обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой защитят суставы и спину.
-
Следите за осанкой. Держите спину прямо, не сутультесь — это улучшает дыхание и работу сердца.
-
Начинайте постепенно. Если вы не привыкли к нагрузкам, начните с 10 минут и увеличивайте время на 2-3 минуты в день.
-
Гуляйте с пользой. Избегайте шумных дорог, выбирайте маршруты с мягким покрытием и деревьями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Прогулка только раз в неделю.
Последствие: Недостаточная нагрузка для укрепления сосудов.
Альтернатива: Ходить хотя бы через день по 15-20 минут.
-
Ошибка: Быстрая ходьба без разминки.
Последствие: Риск боли в коленях и спине.
Альтернатива: Начинайте с лёгкой растяжки и медленного темпа.
-
Ошибка: Гулять поздно ночью или в плохо освещённых местах.
Последствие: Стресс, небезопасные условия.
Альтернатива: Выбирайте освещённые и спокойные маршруты.
Плюсы и минусы вечерних прогулок
|Плюсы
|Минусы
|Снижают давление и уровень сахара
|Нельзя гулять при плохой погоде или после переутомления
|Улучшают настроение и сон
|Требуется регулярность
|Поддерживают массу тела
|Возможны боли в суставах при неправильной обуви
|Укрепляют кости
|Не заменяют полноценные тренировки
|Способствуют долголетию
|При заболеваниях сердца нужна консультация врача
А что если нет времени на прогулку?
Если не удаётся выходить каждый вечер, можно заменить часть прогулки активностью дома — 10-15 минут растяжки, йоги или ходьбы на месте. Важно лишь, чтобы тело двигалось, а дыхание оставалось равномерным. Даже короткая разминка вечером помогает снять напряжение и улучшить самочувствие.
FAQ
Сколько нужно ходить женщинам после 50 лет?
Достаточно 150 минут умеренной ходьбы в неделю — это 20-25 минут в день.
Можно ли гулять после ужина?
Да, но не раньше чем через 30-40 минут после приёма пищи.
Что делать зимой?
Одеваться по погоде и выбирать безопасные маршруты. В сильные морозы можно заменить прогулку домашней зарядкой.
Помогают ли прогулки похудеть?
Да, при регулярности и умеренном питании — до 2-3 кг в месяц.
Мифы и правда
Миф 1. Прогулка вечером мешает засыпанию.
Правда: Напротив, умеренная физическая активность способствует расслаблению и улучшает сон.
Миф 2. Женщинам после 50 лет поздно начинать тренировки.
Правда: Начать можно в любом возрасте — организм адаптируется быстро, если нагрузка дозирована.
Миф 3. Короткая прогулка не приносит пользы.
Правда: Даже 10 минут активности улучшают кровообращение и снижают уровень стресса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru