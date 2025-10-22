Без спортзала и таблеток: вечерние прогулки возвращают сосудам молодость

После 50 лет женский организм проходит через серьёзные физиологические изменения — снижается уровень эстрогенов, замедляется обмен веществ, возрастает нагрузка на сердце и сосуды. В этот период особенно важно уделять внимание умеренной физической активности. Один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье — регулярные вечерние прогулки. Об их пользе рассказала врач Сара Матис в беседе с изданием Infobae.

"Регулярная ходьба на свежем воздухе в течение 15-20 минут способствует снижению артериального давления, а также повышает уровень липопротеинов высокой плотности — 'хорошего' холестерина", — отметила врач Сара Матис.

Как прогулки укрепляют сердце

Пешие прогулки — это щадящая, но эффективная кардионагрузка. Во время движения активизируется кровообращение, сосуды становятся эластичнее, а сердечная мышца работает более ритмично. У женщин в постменопаузе это особенно важно, ведь в этот период растёт риск гипертонии и ишемической болезни сердца.

По словам специалистов, достаточно 15-30 минут ходьбы в умеренном темпе, чтобы заметно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повысить "хороший" (ЛПВП), который очищает сосуды от жировых отложений.

Сравнение: бездействие и активность