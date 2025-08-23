Один маленький шаг: что произошло, когда я убрал холодный свет перед сном

Я долго не понимал, почему даже после утомительных дней мне трудно засыпать. Сначала списывал всё на стресс, кофе или работу допоздна. Но однажды обратил внимание: вечером я всегда включал яркий верхний свет — и это могло мешать сну. Я решил попробовать изменить привычку.

Первый эксперимент

Вместо люстры я стал включать только торшер и настольную лампу с тёплым светом. Атмосфера в комнате сразу изменилась: вместо белого холодного сияния появился мягкий, почти "ламповый" уют. Через пару дней я заметил, что засыпаю быстрее и реже ворочаюсь в кровати.

Что изменилось в самочувствии

Раньше я часто просыпался с ощущением, что спал "поверхностно". После перехода на мягкий свет сон стал глубже, утреннее пробуждение — спокойнее. Я перестал тянуться к телефону перед сном, потому что организм сам как будто говорил: "пора отдыхать".

Маленькие ритуалы

Свет помог сформировать вечерний ритуал. Я приглушаю лампы за час до сна, читаю книгу или просто разговариваю с семьёй. Это стало сигналом для организма: день закончился, пора замедлиться.

Итог

Отказ от яркого света вечером оказался неожиданно эффективным способом улучшить сон. Это не потребовало ни лекарств, ни гаджетов — только пара тёплых ламп и новая привычка. Теперь яркий свет для меня остался днём, а вечер — это всегда мягкий свет и спокойствие.