Атмосфера для сна: секрет в лампочках и сценариях освещения

Я долго не связывал вечернюю бессонницу со светом. После работы включал люстру на полную яркость, читал или смотрел сериалы, а потом удивлялся, почему сон не приходит. Оказалось, что свет в доме играет не меньшую роль, чем режим сна или отказ от гаджетов.

Почему свет влияет на сон

Наши биоритмы реагируют на яркость и цветовую температуру. Холодный и яркий свет (4000-6000 К) мозг воспринимает как дневной сигнал: "просыпайся и работай". Но вечером нужно обратное — снижение активности. Поэтому тёплый свет (2700-3000 К) помогает выработке мелатонина и подготавливает организм ко сну.

Как я изменил вечер

Первым делом убрал яркий верхний свет. Заменил его настольными лампами и бра с тёплыми лампочками. За час до сна включаю только их — атмосфера становится мягкой, будто в кафе с приглушённым светом. В спальне поставил лампу с регулировкой яркости: на минимальном режиме это скорее ночник, чем полноценная лампа.

Маленькие хитрости

В коридоре и ванной использую лампочки на датчиках движения с тёплым светом. Если ночью нужно встать, глаза не "ослепляет" яркость. Ещё заметил: если вечером включать гирлянду или ленту с мягким жёлтым свечением, успокаиваешься быстрее.

Итог

Вечерний свет — это не только про уют, но и про здоровье сна. Стоит заменить холодный белый свет на тёплый, добавить локальные источники и снизить яркость, и засыпать становится проще.