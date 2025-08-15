Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Секрет здоровой спины раскрыт: 10 минут, которые изменят ваше утро навсегда

Забудьте о боли в спине: простые упражнения на ночь, рекомендованные экспертом

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал о простых, но эффективных вечерних упражнениях, которые помогут избежать утренних болей в спине и шее. По словам эксперта, ключ к решению этой проблемы — правильная подготовка ко сну.

Специалист рекомендует за час до сна совершить небольшую прогулку на свежем воздухе и выполнить 10-минутный комплекс упражнений. Этот комплекс включает в себя асаны из йоги, такие как "поза младенца", "собака мордой вниз" и другие базовые упражнения, которые способствуют расслаблению мышц спины и таза. Растяжка помогает снять напряжение, накопившееся в течение дня, и подготовить тело к отдыху.

Мобилизация позвоночника: улучшение подвижности

После растяжки Владимир Бондаренко советует выполнить мобилизацию позвоночника. Для этого необходимо встать на четвереньки и делать вращательные движения корпусом, фиксируя голову и копчик. Это упражнение помогает улучшить подвижность позвоночника и снять напряжение в мышцах спины.

Следующим шагом в подготовке ко сну являются отжимания с упором на лопатки. Это упражнение направлено на укрепление мышц спины и плечевого пояса, что помогает поддерживать правильную осанку и снижает нагрузку на позвоночник.

Контрастный душ и травяной чай: завершение ритуала

Завершить ритуал подготовки ко сну специалист рекомендует контрастным душем с обязательным завершением горячей водой. Контрастный душ улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц и повышает общий тонус организма. После душа рекомендуется выпить чашку травяного чая. Тёплый напиток помогает разогнать лимфу и успокоить нервную систему, что обеспечивает более качественный сон.

По словам Владимира Бондаренко, выполнение этого комплекса упражнений и соблюдение ритуала подготовки ко сну не только улучшает качество сна, но и помогает проснуться без характерных болей в спине и чувства разбитости. Это положительно сказывается на общем самочувствии и работоспособности в течение дня.

Рекомендации для начинающих: постепенность и регулярность

Для начинающих рекомендуется начинать с небольшого количества повторений упражнений и постепенно увеличивать нагрузку. Важно выполнять упражнения регулярно, чтобы достичь максимального эффекта.

Помимо вечерних упражнений, Владимир Бондаренко подчеркивает важность правильной осанки в течение дня. Соблюдение правильной осанки помогает снизить нагрузку на позвоночник и предотвратить возникновение болей в спине.

Интересные факты о спине и позвоночнике:

  • Позвоночник состоит из 33 позвонков, соединенных между собой связками и мышцами.
  • Межпозвоночные диски выполняют роль амортизаторов, смягчая нагрузку на позвоночник.
  • Самая распространенная причина болей в спине — это мышечное напряжение.
  • Регулярные физические упражнения помогают укрепить мышцы спины и предотвратить боли.

Вечерний ритуал, включающий прогулку, растяжку, мобилизацию позвоночника, отжимания и контрастный душ с травяным чаем, может стать эффективным способом избавления от утренних болей в спине и шее. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет улучшить качество сна, укрепить мышцы спины и повысить общее самочувствие.

