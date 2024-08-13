Германия выделила 4,5 миллиона евро на эвакуацию граждан из Ливана: срочные меры из-за ситуации на границе с Израилем

Министерство финансов Германии выделило 4,5 миллиона евро на возможную эвакуацию граждан Германии из Ливана. Об этом сообщается в письме, направленном в Бундестаг. Запрос был сделан Министерством иностранных дел, и из-за срочности вопроса голосование было отменено.

В связи с напряженной ситуацией в приграничной зоне между Израилем и Ливаном стало необходимо зарезервировать паромы, поскольку эвакуация по суше в настоящее время невозможна.

Недавно правительство Германии снизило ожидания относительно быстрой эвакуации граждан из Ливана. Министерство иностранных дел сообщило, что эвакуация самолетом в настоящее время маловероятна, и вновь призвало граждан самостоятельно покинуть страну.

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