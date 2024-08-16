Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Красноармейска (укрианское название — Покроовск) и Мирнограда, которые находятся все еще под контролем украинской армии в ДНР, эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем телеграмм-канале.

"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", — говорится в публикации украинского парламентария.

Стоит отметить, что недавно глава Красноармейской военной городской администрации Сергей добряк сообщал о том, что ВС РФ уже на подходе к городу, поэтому призвал жителей покинуть населенный пункт.

Еще в конце июля издание "Фокус", приводя слова одного из военнослужащих 31-й бригады ВСУ, сообщало, что ВСУ на красноармейском направлении очень сложно — катастрофически не хватает людей, военной техники и боеприпасов.

Фото: Верховная рада/Эльке Ветциг (Элья)