Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 88,796
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.08.2024 : 98,3232
Депутат Рады Безуглая призвала жителей Красноармейска и Мирнограда покинуть города
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Раде призвали жителей двух приграничных с ЛБС городов покинуть их

Депутат Рады Безуглая призвала жителей Красноармейска и Мирнограда покинуть города

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Красноармейска (укрианское название — Покроовск) и Мирнограда, которые находятся все еще под контролем украинской армии в ДНР, эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем телеграмм-канале.

"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", — говорится в публикации украинского парламентария.

Стоит отметить, что недавно глава Красноармейской военной городской администрации Сергей добряк сообщал о том, что ВС РФ уже на подходе к городу, поэтому призвал жителей покинуть населенный пункт.

Еще в конце июля издание "Фокус", приводя слова одного из военнослужащих 31-й бригады ВСУ, сообщало, что ВСУ на красноармейском направлении очень сложно — катастрофически не хватает людей, военной техники и боеприпасов.

Фото: Верховная рада/Эльке Ветциг (Элья)

Мир

Украина потеряет еще больше территорий после нападения на Курск

Украина потеряет еще больше территорий после нападения на Курск

Отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive предсказал, что Украина может лишиться еще большего количества территорий после атаки на Курскую область.

Читать полностью
В Польше задержали пару, заставляющую россиян просит милостыню

В Польше задержали пару, заставляющую россиян просит милостыню

В Польше задержали супружескую пару из Молдавии, которая принуждала двух россиян с инвалидностью просить милостыню у торговых центров.

Читать полностью

Общество

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи

Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.

Читать полностью
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения

Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения

Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.

Читать полностью

Новости