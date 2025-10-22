Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:57

Электрокар пахнет, как гараж: Kia EV4 удивляет мини-канистрой с запахом моторного масла

Astara Auto Finland разработала ароматизатор для Kia EV4 с запахом автосервиса и металлических нот

В мире электромобилей каждый новый гаджет или аксессуар может стать настоящей находкой для водителя, особенно когда он помогает привыкнуть к кардинально новым ощущениям. Компания Kia пошла нестандартным путём и представила необычный аксессуар для нового EV4, который наверняка привлечёт внимание любителей инноваций и оригинальных идей.

Миниатюрная канистра для нового опыта

Финский импортер Kia — Astara Auto Finland — разработал ароматизатор в форме миниатюрной канистры. Основная цель аксессуара — помочь владельцам EV4 привыкнуть к эпохе без выхлопов и создать особое ощущение "перехода" от классических автомобилей с ДВС к электрическим.

Запах был создан совместно с местным парфюмером Максом Перттулой. Как отмечают авторы, композиция сочетает неожиданное сочетание нот: моторное масло, металл, березовый дёготь и жасмин. По словам Перттулы, получился настоящий "аромат автосервиса".

Сравнение необычных ароматов для авто

Аксессуар Основная нота Эффект Применение
Kia EV4 Mini Can Моторное масло, металл, дёготь, жасмин Создаёт ассоциации с автосервисом Входит в набор для нового электрокара
Классический ароматизатор "Новая машина" Хвойные и цитрусовые ноты Свежесть салона Универсально для всех авто
Luxury Car Perfume Тёплые древесные оттенки Эстетическое удовольствие В премиум-сегменте

Советы шаг за шагом: как использовать ароматизатор

  1. Разместите мини-канистру в зоне воздухозабора салона, чтобы запах равномерно распределялся.

  2. Не размещайте рядом с электронными приборами, чтобы избежать конденсации масел.

  3. Используйте аксессуар только в салоне — запах достаточно насыщенный, чтобы быть заметным внутри.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять канистру на солнце в жаркую погоду.
    Последствие: ускоренная деградация аромата.
    Альтернатива: храните аксессуар в тени или в перчаточном ящике.

  • Ошибка: использовать канистру в слишком маленьких помещениях.
    Последствие: запах может казаться резким.
    Альтернатива: оптимально — салон автомобиля среднего размера.

А что если…

Попробовать аромат на тест-драйве — вы почувствуете, как запах влияет на восприятие электромобиля и создаёт эффект "механической ностальгии". Многие владельцы отмечают, что это добавляет эмоциональной связи с новым EV4.

FAQ

Как выбрать правильный аромат для авто?
Ориентируйтесь на личные предпочтения и размер салона. Для EV4 идеально подходит мини-канистра, чтобы создать уникальный опыт.

Сколько стоит такой аксессуар?
Аксессуар продаётся в составе набора для нового электромобиля EV4 и идёт ограниченной серией, стоимость уточняется у дилера.

Что лучше: классический ароматизатор или мини-канистра EV4?
Если вы хотите подчеркнуть переход к безвыхлопной эпохе и получить эмоциональный эффект, лучше выбрать мини-канистру. Для обычного свежего запаха подойдет стандартный ароматизатор.

Сон и психология

Исследования показывают, что знакомые запахи могут снижать стресс и усиливать чувство безопасности. Для тех, кто только перешёл на электромобиль, "аромат автосервиса" создаёт комфортное ощущение контроля.

Три интересных факта

  1. EV4 — один из первых электромобилей Kia, который сопровождается специально созданным ароматизатором.

  2. Аромат сочетает компоненты, ассоциирующиеся с механикой и природой одновременно.

  3. Mini-can concept вдохновлён ностальгией по классическим автосервисам и мастерским.

Исторический контекст

  1. В прошлом автомобильные ароматизаторы чаще имели только свежие и цветочные запахи.

  2. Концепция "металлического" запаха появилась вместе с ростом интереса к ретро-механическим элементам.

  3. EV4 и аксессуары к нему открывают новую эру эмоционального восприятия электромобилей.

