Электрокар пахнет, как гараж: Kia EV4 удивляет мини-канистрой с запахом моторного масла

В мире электромобилей каждый новый гаджет или аксессуар может стать настоящей находкой для водителя, особенно когда он помогает привыкнуть к кардинально новым ощущениям. Компания Kia пошла нестандартным путём и представила необычный аксессуар для нового EV4, который наверняка привлечёт внимание любителей инноваций и оригинальных идей.

Миниатюрная канистра для нового опыта

Финский импортер Kia — Astara Auto Finland — разработал ароматизатор в форме миниатюрной канистры. Основная цель аксессуара — помочь владельцам EV4 привыкнуть к эпохе без выхлопов и создать особое ощущение "перехода" от классических автомобилей с ДВС к электрическим.

Запах был создан совместно с местным парфюмером Максом Перттулой. Как отмечают авторы, композиция сочетает неожиданное сочетание нот: моторное масло, металл, березовый дёготь и жасмин. По словам Перттулы, получился настоящий "аромат автосервиса".

Сравнение необычных ароматов для авто

Аксессуар Основная нота Эффект Применение Kia EV4 Mini Can Моторное масло, металл, дёготь, жасмин Создаёт ассоциации с автосервисом Входит в набор для нового электрокара Классический ароматизатор "Новая машина" Хвойные и цитрусовые ноты Свежесть салона Универсально для всех авто Luxury Car Perfume Тёплые древесные оттенки Эстетическое удовольствие В премиум-сегменте

Советы шаг за шагом: как использовать ароматизатор

Разместите мини-канистру в зоне воздухозабора салона, чтобы запах равномерно распределялся. Не размещайте рядом с электронными приборами, чтобы избежать конденсации масел. Используйте аксессуар только в салоне — запах достаточно насыщенный, чтобы быть заметным внутри.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять канистру на солнце в жаркую погоду.

Последствие: ускоренная деградация аромата.

Альтернатива: храните аксессуар в тени или в перчаточном ящике.

Ошибка: использовать канистру в слишком маленьких помещениях.

Последствие: запах может казаться резким.

Альтернатива: оптимально — салон автомобиля среднего размера.

А что если…

Попробовать аромат на тест-драйве — вы почувствуете, как запах влияет на восприятие электромобиля и создаёт эффект "механической ностальгии". Многие владельцы отмечают, что это добавляет эмоциональной связи с новым EV4.

FAQ

Как выбрать правильный аромат для авто?

Ориентируйтесь на личные предпочтения и размер салона. Для EV4 идеально подходит мини-канистра, чтобы создать уникальный опыт.

Сколько стоит такой аксессуар?

Аксессуар продаётся в составе набора для нового электромобиля EV4 и идёт ограниченной серией, стоимость уточняется у дилера.

Что лучше: классический ароматизатор или мини-канистра EV4?

Если вы хотите подчеркнуть переход к безвыхлопной эпохе и получить эмоциональный эффект, лучше выбрать мини-канистру. Для обычного свежего запаха подойдет стандартный ароматизатор.

Сон и психология

Исследования показывают, что знакомые запахи могут снижать стресс и усиливать чувство безопасности. Для тех, кто только перешёл на электромобиль, "аромат автосервиса" создаёт комфортное ощущение контроля.

Три интересных факта

EV4 — один из первых электромобилей Kia, который сопровождается специально созданным ароматизатором. Аромат сочетает компоненты, ассоциирующиеся с механикой и природой одновременно. Mini-can concept вдохновлён ностальгией по классическим автосервисам и мастерским.

Исторический контекст