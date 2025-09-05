Электромобили против ДВС: исследование поставило точку в споре

Электромобили давно называют более экологичной альтернативой бензиновым авто, но споры о том, насколько "чистыми" они действительно являются с учётом производства батарей и генерации электроэнергии, не утихают. Новое исследование Мичиганского университета ставит точку в дискуссии: EV-автомобили в любом случае оказываются экологичнее машин с ДВС на всём жизненном цикле — от производства до утилизации.

Как проводилось исследование

Учёные рассчитали полный углеродный след разных типов транспорта с учётом:

• производства и утилизации автомобиля,

• сжигания топлива или генерации электроэнергии,

• эксплуатации в реальных условиях.

Для удобства был создан калькулятор, где можно сравнить выбросы в зависимости от типа авто и региона проживания. Ведь структура энергосетей в США различается: где-то преобладают ВИЭ, где-то — уголь и газ.

Конкретные цифры

Для примера: компактный бензиновый седан в Пенсильвании выбрасывает около 309 г CO₂-эквивалента на милю. Гибрид сокращает показатель на 20%, подключаемый гибрид — на 44%, а электромобиль с запасом хода в 200 миль — на 63%.

В Аризоне эффект ещё заметнее: "чистый" EV даёт сокращение выбросов на 79% по сравнению с бензиновым аналогом.

Большие электрокары против компактных ДВС

Даже самые тяжёлые электрические пикапы и внедорожники оказываются экологичнее традиционных машин. Так, Rivian R1T весом 7 тонн за весь жизненный цикл выбрасывает лишь 71% того, что производит обычный бензиновый Civic.

Интересный результат показал и среднеразмерный подключаемый гибридный SUV с батареей на 35 миль: его углеродный след сопоставим с полностью электрическим пикапом на 400 миль хода.

Пикапы и перевозка грузов

Американские учёные учли популярность грузовиков и рассчитали влияние нагрузки. Даже при перевозке 2,5 тонны грузов электрический пикап с пробегом 400 миль производит всего около 35% выбросов по сравнению с бензиновым аналогом без груза. Однако у EV заметно сильнее падает запас хода при буксировке и перевозке.

Ограничения исследования

Учёные признают, что работа не учитывает всех факторов — например, режимов зарядки и колебаний нагрузки на электросети. Тем не менее вывод очевиден: любая машина с ДВС наносит больше вреда экологии, чем любая электрическая.

"Мы оцениваем, что электрификация силовых установок даёт больший эффект по сокращению жизненных выбросов, чем уменьшение размеров автомобиля", — подчёркивают исследователи.

Итог

Выбор компактного авто по-прежнему остаётся лучшей стратегией для экологии, но переход на электротягу имеет куда более серьёзный потенциал сокращения выбросов. Иными словами, даже крупный электропикап в долгосрочной перспективе окажется экологичнее самого экономичного бензинового седана.