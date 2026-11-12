Электрокар дешевеет быстрее ожиданий: почему его ремонт вскоре может оказаться дороже самой машины

Заявление председателя Geely Group о подходе китайской электромобильной отрасли к опасному рубежу звучит не как предупреждение о кризисе продаж, а как констатация инженерного несоответствия. Проблема кроется в различии темпов старения корпуса автомобиля и его энергетического ядра. Когда аккумулятор приходит в негодность, стоимость его замены или восстановления оказывается сопоставимой с ценой подержанного электрокара на вторичном рынке. Это не маркетинговая уловка, а математика, которая начинает влиять на решения о покупке и утилизации уже сейчас.

По словам топ-менеджера Geely, масштабная волна проблем еще не накрыла рынок, что объясняется юным возрастом большинства существующих электрокаров. Однако первый когорте машин, вышедших на дороги 10-15 лет назад, подходит к концу срока службы. Именно здесь скрыта главная ловушка: техника еще способна ездить, но экономика владения ломается.

Инженеры CATL, крупнейшего мирового производителя аккумуляторов, добавляют к этой картине конкретные цифры. Полная замена батареи обходится примерно в 15 000 долларов. Эта сумма варьируется в зависимости от конструкции. Например, технологии CTP (Cell-to-Pack) делают аккумуляторы легче, но превращают замену отдельных ячеек в кропотливую работу. В таких случаях приходится разбирать значительную часть автомобиля. Более того, новые элементы должны идеально соответствовать старым по емкости, напряжению и внутреннему сопротивлению. Это требует не просто закупки деталей, а сложного и дорогого процесса калибровки.

Ситуация с остаточной стоимостью подсказывает, куда движется рынок. По данным отраслевых источников, трехлетний электрокар сегодня сохраняет лишь 45% от первоначальной цены. Для сравнения: три года назад этот показатель составлял 55%. При этом автомобили с двигателем внутреннего сгорания в среднем по миру держат 50% стоимости. Разрыв между этими показателями растет, а значит, риск потери капитала владельцем электрокара увеличивается быстрее, чем у бензинового аналога.

Экономическая неопределенность уже меняет поведение дилеров. Согласно недавнему опросу, четыре из пяти продавцов отказываются принимать в трейд-ин подержанные электрокары старше пяти лет. Причина проста: без дорогостоящей тотальной диагностики невозможно точно оценить состояние батареи. Покупатель или дилер остается один на один с неизвестным риском деградации ресурса.

Китайские регуляторы также отреагировали на нарастающее напряжение, введя стандарт, обязывающий аккумуляторы сохранять не менее 70% емкости через 10 лет эксплуатации. Это попытка навести порядок в хаосе характеристик, но для владельцев машин первого поколения такое требование остается теоретическим. Их батареи уже прошли свой пик, и вопрос стоит не о нормативах, а о том, готовы ли люди платить за замену, чтобы продолжить пользоваться машиной, которая по механике еще жива, но по экономике уже мертва.