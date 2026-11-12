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Мастер ремонтирует батарею электромобиля
Мастер ремонтирует батарею электромобиля
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 9:51

Электрокар дешевеет быстрее ожиданий: почему его ремонт вскоре может оказаться дороже самой машины

Заявление председателя Geely Group о подходе китайской электромобильной отрасли к опасному рубежу звучит не как предупреждение о кризисе продаж, а как констатация инженерного несоответствия. Проблема кроется в различии темпов старения корпуса автомобиля и его энергетического ядра. Когда аккумулятор приходит в негодность, стоимость его замены или восстановления оказывается сопоставимой с ценой подержанного электрокара на вторичном рынке. Это не маркетинговая уловка, а математика, которая начинает влиять на решения о покупке и утилизации уже сейчас.

По словам топ-менеджера Geely, масштабная волна проблем еще не накрыла рынок, что объясняется юным возрастом большинства существующих электрокаров. Однако первый когорте машин, вышедших на дороги 10-15 лет назад, подходит к концу срока службы. Именно здесь скрыта главная ловушка: техника еще способна ездить, но экономика владения ломается.

Инженеры CATL, крупнейшего мирового производителя аккумуляторов, добавляют к этой картине конкретные цифры. Полная замена батареи обходится примерно в 15 000 долларов. Эта сумма варьируется в зависимости от конструкции. Например, технологии CTP (Cell-to-Pack) делают аккумуляторы легче, но превращают замену отдельных ячеек в кропотливую работу. В таких случаях приходится разбирать значительную часть автомобиля. Более того, новые элементы должны идеально соответствовать старым по емкости, напряжению и внутреннему сопротивлению. Это требует не просто закупки деталей, а сложного и дорогого процесса калибровки.

Ситуация с остаточной стоимостью подсказывает, куда движется рынок. По данным отраслевых источников, трехлетний электрокар сегодня сохраняет лишь 45% от первоначальной цены. Для сравнения: три года назад этот показатель составлял 55%. При этом автомобили с двигателем внутреннего сгорания в среднем по миру держат 50% стоимости. Разрыв между этими показателями растет, а значит, риск потери капитала владельцем электрокара увеличивается быстрее, чем у бензинового аналога.

Экономическая неопределенность уже меняет поведение дилеров. Согласно недавнему опросу, четыре из пяти продавцов отказываются принимать в трейд-ин подержанные электрокары старше пяти лет. Причина проста: без дорогостоящей тотальной диагностики невозможно точно оценить состояние батареи. Покупатель или дилер остается один на один с неизвестным риском деградации ресурса.

Китайские регуляторы также отреагировали на нарастающее напряжение, введя стандарт, обязывающий аккумуляторы сохранять не менее 70% емкости через 10 лет эксплуатации. Это попытка навести порядок в хаосе характеристик, но для владельцев машин первого поколения такое требование остается теоретическим. Их батареи уже прошли свой пик, и вопрос стоит не о нормативах, а о том, готовы ли люди платить за замену, чтобы продолжить пользоваться машиной, которая по механике еще жива, но по экономике уже мертва.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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