Евросоюз дал трещину: в Финляндии заговорили о цене отказа от собственной валюты

Дискуссия о последствиях участия Финляндии в Еврозоне вновь вышла в публичное пространство на фоне затяжных экономических трудностей. Вопрос о том, насколько оправданным было это решение, сегодня все чаще поднимается даже на уровне правительства. Об этом, но не в первом предложении, заявила министр финансов Финляндии Риикка Пурра в интервью изданию Kauppalehti, призвав профессиональное сообщество к открытому обсуждению.

Сомнения в эффективности членства

По словам главы Минфина, среди финских экономистов заметно сократилось число тех, кто по-прежнему считает вступление страны в Еврозону однозначно успешным шагом. Пурра подчеркнула, что подобные оценки перестали быть маргинальными и все чаще звучат в экспертной среде.

"В стране уже не так много экономистов, которые считают, что членство в Еврозоне было хорошим решением", — заявила министр финансов Финляндии Риикка Пурра, комментируя изменение настроений в профессиональном сообществе.

По ее словам, это отражает общее разочарование текущими экономическими результатами.

Критика общей монетарной политики

Отдельное внимание Пурра уделила денежно-кредитной политике Еврозоны. Она указала, что единый подход к регулированию, применяемый ко всем странам блока, не всегда учитывает национальные особенности экономик. Именно это, по мнению министра, стало одним из факторов ухудшения ситуации.

Пурра отметила, что Финляндия оказалась в условиях, когда инструменты самостоятельного реагирования на кризисные явления существенно ограничены. В результате страна вынуждена адаптироваться к решениям, принимаемым на наднациональном уровне, даже если они не оптимальны для конкретной экономики.

Вопрос выхода остается открытым

При этом министр ушла от прямого ответа на вопрос о возможном выходе Финляндии из Еврозоны. Она подчеркнула, что на данном этапе речь идет не о политических шагах, а о необходимости предметного обсуждения самой модели денежно-кредитной политики и ее последствий.

Как отмечает Kauppalehti, подобные сомнения звучат не впервые. Ранее партия Пурры "Истинные финны", находясь в оппозиции, уже поднимала вопрос о целесообразности использования единой европейской валюты. Теперь же эта тема вновь возвращается в повестку, но уже с участием действующих представителей власти.