Третий раз и снова громко: Вена возвращает себе статус столицы "Евровидения"

Круглая дата, громкое событие и столица Австрии в центре внимания. В 2026 году именно Вена примет 70-й юбилейный конкурс "Евровидение". Организаторы подтвердили: шоу состоится на крупнейшей арене страны — Винер-Штадтхалле.

"Финал пройдет 16 мая в Винер-Штадтхалле, крупнейшей арене страны", — говорится в пресс-релизе.

Полуфиналы назначены на 12 и 14 мая, а организацию технической части берет на себя австрийский вещатель ORF.

История участия Вены

Для Вены это будет уже третий опыт проведения. Впервые город принимал конкурс в 1967 году, а затем в 2015 году. Интересно, что Вена входит в четверку городов-рекордсменов по числу проведённых "Евровидений", наряду с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом. Чаще всего конкурс устраивали лишь в Дублине, Лондоне и Люксембурге.

Итоги прошлого конкурса

Право на проведение юбилейного шоу Австрия получила после победы своего исполнителя в Базеле в 2025 году. Тогда конкурс выиграл Йоханнес Питч (известный как JJ) с песней "Wasted Love".

Израильская певица Юваль Рафаэль с композицией "New Day Will Rise" заняла второе место, а третьим стал эстонский рэпер Томми Кэш. Его яркий танцевальный трек "Espresso Macchiato" уступил всего один балл израильской участнице.

Несколько фактов о конкурсе