Третий раз и снова громко: Вена возвращает себе статус столицы "Евровидения"
Круглая дата, громкое событие и столица Австрии в центре внимания. В 2026 году именно Вена примет 70-й юбилейный конкурс "Евровидение". Организаторы подтвердили: шоу состоится на крупнейшей арене страны — Винер-Штадтхалле.
"Финал пройдет 16 мая в Винер-Штадтхалле, крупнейшей арене страны", — говорится в пресс-релизе.
Полуфиналы назначены на 12 и 14 мая, а организацию технической части берет на себя австрийский вещатель ORF.
История участия Вены
Для Вены это будет уже третий опыт проведения. Впервые город принимал конкурс в 1967 году, а затем в 2015 году. Интересно, что Вена входит в четверку городов-рекордсменов по числу проведённых "Евровидений", наряду с Копенгагеном, Мальме и Стокгольмом. Чаще всего конкурс устраивали лишь в Дублине, Лондоне и Люксембурге.
Итоги прошлого конкурса
Право на проведение юбилейного шоу Австрия получила после победы своего исполнителя в Базеле в 2025 году. Тогда конкурс выиграл Йоханнес Питч (известный как JJ) с песней "Wasted Love".
Израильская певица Юваль Рафаэль с композицией "New Day Will Rise" заняла второе место, а третьим стал эстонский рэпер Томми Кэш. Его яркий танцевальный трек "Espresso Macchiato" уступил всего один балл израильской участнице.
Несколько фактов о конкурсе
-
"Евровидение" было основано в 1956 году и проводится ежегодно без перерывов.
-
Самым титулованным городом является Дублин — он принимал конкурс семь раз.
-
Австрия побеждала на "Евровидении" дважды: в 1966 году и в 2014 году.
