Евровидение под угрозой: крупные страны готовят бойкот конкурса

Музыкальное сообщество Европы оказалось в напряжённой ситуации: проведение юбилейного конкурса "Евровидение-2026" в Вене может оказаться под угрозой из-за возможного бойкота ряда стран. Причина — позиция Израиля и обвинения в использовании конкурса как политического инструмента.

Решение Нидерландов

В центре внимания оказалась голландская вещательная компания AVROTROS. Именно она первой среди крупных европейских трансляторов заявила, что участие Израиля вызывает серьёзные сомнения.

"AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа", — говорится в сообщении пресс-службы AVROTROS.

Голландцы подчеркнули, что их беспокоит не только военный конфликт, но и вмешательство правительства Израиля в ход "Евровидения-2025". По мнению компании, конкурс тогда утратил часть своей культурной нейтральности и превратился в площадку для политических демонстраций.

Испания и официальные лица

До Нидерландов жёсткое заявление сделал министр культуры Испании Эрнест Уртасун. Он прямо сказал, что Мадрид не готов участвовать, если Израиль снова окажется в списке конкурсантов. Премьер-министр страны Педро Санчес также поддержал эту линию, отметив, что исключение Израиля может стать единственным способом сохранить репутацию "Евровидения".

Такой шаг испанских властей усилил давление на Европейский вещательный союз (EBU), который курирует проведение конкурса. Если Испания действительно выйдет, это станет прецедентом — ещё никогда столь крупный участник не отказывался официально по политическим мотивам.

Поддержка со стороны Ирландии и Словении

Своё недовольство выразила и ирландская телерадиокомпания RTE. Она назвала участие Израиля "бессовестным" на фоне трагических событий в Газе. Подобная позиция прозвучала в унисон с Испанией и Нидерландами, что показало: протест — не единичный случай, а формирующееся движение.

По данным "Би-би-си", в Словении также обсуждают возможность бойкота. Хотя официального заявления пока не последовало, в кулуарах отмечают: при дальнейшем обострении ситуации страна может отказаться от поездки в Вену.

Австрия готовится, но с оглядкой

Особый контраст создаёт то, что сама Австрия активно готовится к проведению юбилейного конкурса. Столичная площадка Wiener Stadthalle уже готова принять участников и гостей с 12 по 16 мая 2026 года. Для Вены это будет третий раз в истории: ранее город принимал "Евровидение" в 1967 и 2015 годах.