Главный музыкальный конкурс Европы на грани провала: страны один за одним объявляют бойкот

Четыре страны ЕС — Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения — объявили, что не поедут на "Евровидение-2026" из-за решения допустить Израиль к конкурсу. Об этом сообщает телеканал France24. Поводом стал затяжной спор вокруг участия Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа: эти государства ранее уже предупреждали о бойкоте, если израильская сторона останется в списке участников.

Решение EBU и что произошло 4 декабря

4 декабря Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Израиль сможет принять участие в "Евровидении-2026". По сообщениям, решение принималось на генеральной ассамблее организации в Женеве и стало финальной точкой в многомесячной дискуссии. На этом фоне четыре страны подтвердили отказ от участия, оформив угрозы бойкота в реальное решение.

До этого EBU предупреждали о рисках раскола. В сентябре, как отмечается, союз направлял вещательным компаниям письмо о предстоящем голосовании по вопросу допуска израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции мероприятия на фоне ситуации в Газе. В письме фиксировалось, что ряд европейских телекомпаний рассматривает отказ от участия как ответ на возможное сохранение Израиля в конкурсе.

Почему именно эти страны выбрали бойкот

В исходном сообщении подчёркивается, что Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения выступали против участия Израиля в "Евровидении" из-за боевых действий в секторе Газа. Их позиция строится на том, что присутствие Израиля в конкурсе, который официально декларирует внеполитический формат, воспринимается как несовместимое с ценностями мира и гуманитарной повесткой.

Одновременно конфигурация бойкота выглядит шире, чем четыре столицы. В материалах упоминается, что угрозы отказа ранее звучали также со стороны отдельных вещателей из Исландии; обсуждение внутри EBU сопровождалось спорами о допустимости политического давления и о том, как предотвратить конфликт вокруг конкурса в год его особого внимания.

Где и когда пройдёт "Евровидение-2026"

Согласно приведённой информации, конкурс "Евровидение" состоится в мае 2026 года в Вене (Австрия). Это означает, что у организаторов остаётся несколько месяцев для формирования окончательного списка участников и стабилизации ситуации вокруг трансляций и статуса отдельных стран.

При этом сам бойкот уже формирует новый контекст для конкурса: решение сразу нескольких государств отказаться от участия делает дискуссию не локальной, а общеевропейской и потенциально влияет на восприятие "Евровидения" как культурного события вне политики.

Ключевое словосочетание (EN): Eurovision boycott Israel

Анонс (120-160 знаков): Четыре страны ЕС объявили бойкот "Евровидению-2026" из-за допуска Израиля. Решение EBU в Женеве запустило новый кризис конкурса.

5 ключевых слов: Евровидение-2026, бойкот, Израиль, EBU, Вена