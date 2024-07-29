Евросоюз разрабатывает двухступенчатую стратегию в сфере торговли с Соединёнными Штатами в случае победы кандидиата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента в ноябре, пишет Financial Times (FT).

В публикации сообщается, что обновлённый подход ЕС подразумевает принятие требований администрации Трампа, при этом союз готов ужесточить стратегию в случае повышения цен на ряд товаров со стороны Вашингтона. План готовится в ответ на замыслы Трампа ввести минимальный 10% тариф на всю продукцию из европейских стран.

В случае победы республиканца руководство ЕС обсудит с его правительством группы товаров из США, которые Евросоюз готов закупать в больших объёмах и таким образом сбалансировать торговое сальдо между сторонами. В случае повышения пошлин со стороны США ЕС в свою очередь увеличит тарифы на ряд своих товаров.

FT напоминает, что в течение первого президентского срока Трампа (2017 — 2021 гг.) торговые отношения между США и Евросоюзом значительно ухудшились.

Фото: Flickr/Белый дом.