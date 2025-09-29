Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тис ягодный
Тис ягодный
© commons.wikimedia.org by Lumaca is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:15

Ядовитый страж лесов: вот почему тис называют парадоксом природы

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти

В европейских лесах, среди прохладной тени хвойных, растёт дерево-загадка — тис ягодный. Вечнозелёное, долговечное и ядовитое, оно веками сопровождает человека — от мифов и кладбищ до лабораторий и аптек.

Хвойное без шишек

В отличие от большинства хвойных, тис не образует привычных шишек. Его семена заключены в яркие красные ариллы — мясистые оболочки, привлекающие птиц. Птицы поедают мякоть, а семена распространяют с помётом, снабжая их "удобрением". Так дерево решает задачу размножения: без птиц семена падали бы у подножия и не смогли бы прорасти в тени материнского кроны.

Долголетие и символика

Тис считается одним из самых долгоживущих деревьев. Знаменитый экземпляр в Фортинголле (Шотландия) насчитывает более 2000 лет. Неудивительно, что у кельтов он был священным деревом, символом связи земного и духовного. В христианской традиции тис сажали на кладбищах, где он стал олицетворением вечной памяти и возрождения.

Дерево для садов и искусства

Компактная густая крона, медленный рост и способность переносить стрижку сделали тис любимцем садоводов. Им создают живые изгороди, лабиринты, зелёные скульптуры. Даже в искусстве бонсай тис занимает почётное место: известны миниатюрные экземпляры возрастом более 500 лет.

Ценная древесина

Тисовая древесина плотная, упругая и устойчивая к гниению. Её использовали для свай, оружия, музыкальных инструментов. В Средние века из тиса делали боевые луки, что едва не привело к исчезновению вида в Европе. Сегодня эта древесина встречается редко, но остаётся востребованной за долговечность и красоту.

Яд, спасший миллионы

Все части тиса, кроме ариллов, смертельно ядовиты. Небольшая доза листьев способна убить лошадь за несколько часов. Но именно в этом и проявляется парадокс: в 1960-х годах из коры тихоокеанского тиса (Taxus brevifolia) выделили молекулу таксола, которая стала основой для химиотерапии при раке яичников и молочной железы. Сегодня действующее вещество синтезируют в лабораториях и получают даже из листьев европейского тиса, что сделало растение источником ценнейшего лекарства.

Тис в Швейцарии и на Кавказе

В Швейцарии тис встречается особенно часто, особенно в кантоне Цюрих: здесь одно дерево из ста — тис. Подобное богатство популяции известно ещё только на Кавказе. Такие "резервуары" генетического разнообразия имеют огромное значение для сохранения вида.

Живая лаборатория

Тис интересен не только ботаникам, но и климатологам. Его кольца фиксируют изменения климата на протяжении веков — засухи, морозы, погодные аномалии. Это делает дерево свидетелем истории природы и союзником науки.

Тис — это больше, чем просто древо кладбищ. Это символ памяти и вечности, источник лекарств и объект исследований. Он напоминает: у природы уже есть ответы на многие вопросы, которые мы только начинаем задавать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карликовая вишня требует солнечного участка регулярной обрезки и умеренного полива для стабильного урожая сегодня в 17:30

Мини-дерево с характером: как карликовая вишня украшает сад и кормит хозяина

Карликовая вишня — компактный кустарник, который украшает сад и дарит сладкие плоды. Узнайте, как за ней ухаживать и использовать в ландшафте.

Читать полностью » Садоводы рекомендовали обрезать ослабленные яблони и груши в сентябре сегодня в 17:19

Сад рискует потерять здоровье без этой процедуры: вот какие деревья нельзя оставлять без внимания

Какие плодовые деревья стоит обрезать до октября и почему сентябрь — лучший момент для этих садовых работ.

Читать полностью » Дупло небольшое можно обработать медным купоросом и закрыть садовым варом для защиты сегодня в 16:30

Садоводы всю жизнь ошибались: почему цемент в дупле убивает дерево быстрее грибка

Как безопасно вылечить дупло на яблоне или вишне без "цемента" и лишних травм? Пошаговая схема, материалы и ошибки, которых стоит избежать.

Читать полностью » Житель Сан-Франциско создал коллекцию суккулентов из бесплатных черенков сегодня в 16:11

Суккуленты достаются даром: вот где их ищут опытные цветоводы

Хотите коллекцию суккулентов, не тратя ни копейки? Узнайте, какие виды легко размножить черенками и как создать "сад по обмену".

Читать полностью » Физалис ягодный отличается сладкими ароматными плодами подходит для десертов варенья и свежего употребления сегодня в 15:30

Красота или еда: чем отличается декоративный физалис от овощного и ягодного

Узнайте, как вырастить физалис на своём участке и превратить его в источник ярких плодов для кулинарных экспериментов.

Читать полностью » В Рязанской области рекомендуют ловушки и сетку для защиты грядок от кротов сегодня в 14:37

Кроты идут на штурм газонов и теплиц: что делать садоводу в Рязанской области

Кроты портят грядки и газон, оставляя после себя земляные кучи. В Рязанской области нашли несколько решений, которые помогают защитить сад.

Читать полностью » Малина отзывчива на удобрения поэтому подкормки трижды за сезон обеспечивают сладкие и крупные ягоды сегодня в 14:06

Малина обиделась и ушла в тень: ошибки, из-за которых ягоды остаются мелкими и кислыми

Почему малина может плохо плодоносить и как исправить ситуацию? Разбираем главные ошибки садоводов и проверенные способы увеличить урожай.

Читать полностью » Борьба с проволочником осенью в Брянской области снижает ущерб урожаю сегодня в 13:22

Ошибка осенью — дырявый картофель весной: проволочник не прощает промахов

Как спасти урожай от проволочника в Брянской области: простые осенние действия помогут уменьшить численность вредителя и подготовить землю к весне.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Каосан Роуд в Бангкоке превратился из рисовой улицы XIX века в центр молодёжного туризма
Наука

Физики получили первые результаты моделирования экстремальных условий ранней Вселенной
Садоводство

Яблони и груши лучше развиваются на рыхлой почве с компостом и доломитовой мукой
Красота и здоровье

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе
Красота и здоровье

Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet