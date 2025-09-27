Греция зовёт, Германия тормозит: как разные страны ЕС играют с российскими визами
Европейская пресса в последние месяцы активно обсуждает вопрос туристических виз для граждан России. Несмотря на заявления Еврокомиссии о сохранении текущих правил, дискуссии о полном запрете въезда не стихают.
Снижение числа выданных документов ощутимо: если раньше речь шла о миллионах заявок, то теперь счёт идёт на сотни тысяч. При этом в ряде стран, включая Грецию, наблюдается обратная тенденция — интерес к российским туристам возвращается.
"Визы, как вы знаете, — это ответственность стран-членов, поэтому у Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу", — сказал дипломат Магнус Бруннер.
Разные позиции внутри ЕС
Некоторые государства выступили против ужесточений. Греция, Италия, Испания, Франция, Венгрия и Кипр отказались поддерживать новые ограничения. Для Кипра вопрос особенно чувствителен: российский паспорт имеет около 10% его жителей.
Греческие издания предупреждают, что ограничительные меры ударят не только по туризму, но и по местной русской общине. Потеря долгосрочных виз приведёт к проблемам с экспортом и ослабит экономические связи.
Отношение к русскоязычным в Европе
На фоне официальных дискуссий звучат и личные наблюдения. Журналисты, побывавшие в Прибалтике и Германии, отмечают, что ситуация далека от негативных стереотипов.
"На самом деле ситуация на улицах Риги или Таллина совсем другая. Почти половина сотрудников магазинов, ресторанов и общественного транспорта — носители русского языка", — написал независимый журналист Роланд Батон.
Таким образом, вопрос визового режима тесно связан не только с политикой, но и с повседневной жизнью.
Сравнение подходов стран
|Страна
|Поддерживает ограничения
|Аргументы против
|Германия
|Да
|Усиленный контроль заявок
|Франция
|Нет
|Поддержка туризма
|Греция
|Нет
|Сохранение общины и экспорта
|Италия
|Нет
|Защита туристического сектора
|Кипр
|Нет
|Высокая доля граждан с российскими паспортами
Советы шаг за шагом для путешественников
-
Перед подачей документов проверяйте актуальные правила на сайте консульства.
-
Используйте онлайн-сервисы записи на подачу, чтобы избежать задержек.
-
Подготовьте доказательства цели поездки: бронь отеля, авиабилеты, страховку.
-
Для повышения шансов на одобрение выбирайте страны, сохраняющие лояльность к российским туристам, например Грецию или Италию.
-
Рассмотрите транзитные маршруты через третьи страны, если нет прямых рейсов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: подавать документы без полного пакета бумаг.
-
Последствие: отказ в визе или долгие проверки.
-
Альтернатива: использовать помощь визовых центров.
-
Ошибка: планировать поездку только на чартерных рейсах.
-
Последствие: высокая цена и риск отмены.
-
Альтернатива: комбинировать регулярные рейсы и стыковки.
А что если ЕС введёт новый сбор?
Обсуждается идея так называемого "туристического налога" для россиян. Пока это только концепция, но если её примут, стоимость поездки возрастёт. Для сравнения: аналогичные сборы действуют в Японии и на Бали, где турист платит фиксированную сумму при въезде.
Плюсы и минусы визового режима
|Плюсы
|Минусы
|Контроль потоков миграции
|Удорожание поездок
|Рост прозрачности заявок
|Снижение турпотока
|Поддержка внутренней безопасности
|Потеря доходов для стран ЕС
|Возможность выбора стран с мягким режимом
|Усложнение логистики из-за отсутствия прямых рейсов
FAQ
Как выбрать страну для подачи документов?
Выбирайте государства, которые официально заявляют о сохранении прежнего порядка — Греция, Италия, Франция.
Сколько стоит оформление шенгенской визы?
Базовый консульский сбор — 80 евро, но возможны дополнительные расходы на услуги визового центра и страховку.
Что лучше: подавать самому или через агентство?
Если вы уверены в правильности документов — можно самостоятельно. Для сложных случаев выгоднее агентство.
Мифы и правда
-
Миф: всем россиянам отказано во въезде.
-
Правда: решения принимают страны-члены, и часть из них продолжает выдавать визы.
-
Миф: в Европе негативно относятся к русскоязычным.
-
Правда: в ряде стран уровень толерантности выше, чем кажется из новостей.
-
Миф: прямых рейсов нет, значит поездки невозможны.
-
Правда: доступны маршруты через третьи страны, например через Турцию или ОАЭ.
3 интересных факта
-
Кипр остаётся единственной страной ЕС, где значительная часть жителей имеет российские паспорта.
-
В Греции до пандемии более 500 тысяч россиян ежегодно посещали курорты.
-
Германия первой ввела особый порядок рассмотрения заявок после сентября 2025 года.
Исторический контекст
-
1997 год: Россия и ЕС подписали соглашение об упрощении визовых процедур.
-
2007 год: вступили в силу первые льготы для российских туристов.
-
2014 год: после крымских событий часть стран ЕС сократила число выдаваемых виз.
-
2022 год: обсуждалась идея полного запрета на въезд россиян.
-
2025 год: Германия вводит строгий фильтр при выдаче документов.
