Флаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза
© commons.wikimedia.org by GrandCelinien is licensed under CC0
Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:00

Греция зовёт, Германия тормозит: как разные страны ЕС играют с российскими визами

Евросоюз не может полностью запретить выдачу виз россиянам — дипломат Бруннер

Европейская пресса в последние месяцы активно обсуждает вопрос туристических виз для граждан России. Несмотря на заявления Еврокомиссии о сохранении текущих правил, дискуссии о полном запрете въезда не стихают.

Снижение числа выданных документов ощутимо: если раньше речь шла о миллионах заявок, то теперь счёт идёт на сотни тысяч. При этом в ряде стран, включая Грецию, наблюдается обратная тенденция — интерес к российским туристам возвращается.

"Визы, как вы знаете, — это ответственность стран-членов, поэтому у Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу", — сказал дипломат Магнус Бруннер.

Разные позиции внутри ЕС

Некоторые государства выступили против ужесточений. Греция, Италия, Испания, Франция, Венгрия и Кипр отказались поддерживать новые ограничения. Для Кипра вопрос особенно чувствителен: российский паспорт имеет около 10% его жителей.

Греческие издания предупреждают, что ограничительные меры ударят не только по туризму, но и по местной русской общине. Потеря долгосрочных виз приведёт к проблемам с экспортом и ослабит экономические связи.

Отношение к русскоязычным в Европе

На фоне официальных дискуссий звучат и личные наблюдения. Журналисты, побывавшие в Прибалтике и Германии, отмечают, что ситуация далека от негативных стереотипов.

"На самом деле ситуация на улицах Риги или Таллина совсем другая. Почти половина сотрудников магазинов, ресторанов и общественного транспорта — носители русского языка", — написал независимый журналист Роланд Батон.

Таким образом, вопрос визового режима тесно связан не только с политикой, но и с повседневной жизнью.

Сравнение подходов стран

Страна Поддерживает ограничения Аргументы против
Германия Да Усиленный контроль заявок
Франция Нет Поддержка туризма
Греция Нет Сохранение общины и экспорта
Италия Нет Защита туристического сектора
Кипр Нет Высокая доля граждан с российскими паспортами

Советы шаг за шагом для путешественников

  1. Перед подачей документов проверяйте актуальные правила на сайте консульства.

  2. Используйте онлайн-сервисы записи на подачу, чтобы избежать задержек.

  3. Подготовьте доказательства цели поездки: бронь отеля, авиабилеты, страховку.

  4. Для повышения шансов на одобрение выбирайте страны, сохраняющие лояльность к российским туристам, например Грецию или Италию.

  5. Рассмотрите транзитные маршруты через третьи страны, если нет прямых рейсов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подавать документы без полного пакета бумаг.

  • Последствие: отказ в визе или долгие проверки.

  • Альтернатива: использовать помощь визовых центров.

  • Ошибка: планировать поездку только на чартерных рейсах.

  • Последствие: высокая цена и риск отмены.

  • Альтернатива: комбинировать регулярные рейсы и стыковки.

А что если ЕС введёт новый сбор?

Обсуждается идея так называемого "туристического налога" для россиян. Пока это только концепция, но если её примут, стоимость поездки возрастёт. Для сравнения: аналогичные сборы действуют в Японии и на Бали, где турист платит фиксированную сумму при въезде.

Плюсы и минусы визового режима

Плюсы Минусы
Контроль потоков миграции Удорожание поездок
Рост прозрачности заявок Снижение турпотока
Поддержка внутренней безопасности Потеря доходов для стран ЕС
Возможность выбора стран с мягким режимом Усложнение логистики из-за отсутствия прямых рейсов

FAQ

Как выбрать страну для подачи документов?
Выбирайте государства, которые официально заявляют о сохранении прежнего порядка — Греция, Италия, Франция.

Сколько стоит оформление шенгенской визы?
Базовый консульский сбор — 80 евро, но возможны дополнительные расходы на услуги визового центра и страховку.

Что лучше: подавать самому или через агентство?
Если вы уверены в правильности документов — можно самостоятельно. Для сложных случаев выгоднее агентство.

Мифы и правда

  • Миф: всем россиянам отказано во въезде.

  • Правда: решения принимают страны-члены, и часть из них продолжает выдавать визы.

  • Миф: в Европе негативно относятся к русскоязычным.

  • Правда: в ряде стран уровень толерантности выше, чем кажется из новостей.

  • Миф: прямых рейсов нет, значит поездки невозможны.

  • Правда: доступны маршруты через третьи страны, например через Турцию или ОАЭ.

3 интересных факта

  1. Кипр остаётся единственной страной ЕС, где значительная часть жителей имеет российские паспорта.

  2. В Греции до пандемии более 500 тысяч россиян ежегодно посещали курорты.

  3. Германия первой ввела особый порядок рассмотрения заявок после сентября 2025 года.

Исторический контекст

  • 1997 год: Россия и ЕС подписали соглашение об упрощении визовых процедур.

  • 2007 год: вступили в силу первые льготы для российских туристов.

  • 2014 год: после крымских событий часть стран ЕС сократила число выдаваемых виз.

  • 2022 год: обсуждалась идея полного запрета на въезд россиян.

  • 2025 год: Германия вводит строгий фильтр при выдаче документов.

