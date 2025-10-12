Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
© commons.wikimedia.org by OWS Photography is licensed under CC BY 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:27

Защита или самоудушение? ЕС закрывает рынок, рискуя потерять автопром

Еврокомиссия: в 2026 году ЕС сократит беспошлинный импорт стали почти вдвое

Европейский союз запускает новую экономическую стратегию, которая может изменить баланс между промышленностью и торговлей. Брюссель готовится резко ограничить импорт стали, объясняя это необходимостью "долгосрочной защиты" внутреннего рынка. Но производители автомобилей бьют тревогу: такая мера грозит ростом цен, сокращением прибыли и новым витком инфляции, от которой континент только начал оправляться.

Новый виток протекционизма

Еврокомиссия предложила сократить беспошлинный импорт стали до 18,3 млн тонн в год — почти наполовину меньше уровня 2024 года. Всё, что превысит этот лимит, будет облагаться повышенной пошлиной — до 50%. Для металлургов это сигнал поддержки, а для автопроизводителей — новый удар по себестоимости.

По словам аналитиков, Евросоюз пытается защитить свои сталелитейные предприятия от конкуренции с Азией и Турцией. Однако последствия могут оказаться куда шире — от строительства и судостроения до автомобилестроения и машиностроения. Европейская промышленность давно связана в единую цепочку поставок, и любое звено, затронутое пошлинами, отзывается во всей системе.

"Мы больше всего обеспокоены инфляционным воздействием, которое фактическое продолжение этой протекционистской политики окажет на цены на европейском рынке", — заявила генеральный директор Ассоциации европейских автопроизводителей Сигрид де Врис.

Она подчеркнула, что почти 90% стали автоконцерны закупают внутри ЕС, однако даже при этом столь жёсткие меры приведут к подорожанию сырья и компонентов.

"Мы не отрицаем необходимость определённого уровня защиты для сырьевых секторов, таких как сталелитейная промышленность", — добавила де Врис. — "Но мы считаем, что предлагаемые параметры слишком ограничительны для европейского рынка".

ACEA предложила найти баланс между интересами производителей стали и потребителей, иначе под угрозой окажется конкурентоспособность целой отрасли.

Рынки реагируют мгновенно

Новость о новом плане Еврокомиссии вызвала эффект домино на биржах. В среду индекс Stoxx Automobiles and Parts потерял 1,7%, став лидером падения среди всех отраслевых индексов Европы.

Особенно тяжело пришлось немецкому автопрому. Акции BMW обрушились на 6,5% — крупнейшее снижение с сентября прошлого года. Инвесторы отреагировали на двойной удар: ужесточение регулирования в ЕС и собственное предупреждение компании о падении прибыли.

BMW уже заявила о проблемах с ростом в Китае и последствиях американских пошлин, что усилило тревогу на фоне нового европейского решения.

"Это предупреждение разочаровывает и, безусловно, не является позитивным знаком, учитывая количество проблем, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители", — отметил главный экономист транспортного сектора банка ING Рико Луман.

По его словам, если летом концерны ещё надеялись удержать рентабельность, то теперь этот оптимизм "явно угас".

Потери по всему континенту

На фоне падения BMW просели и другие гиганты. Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen потеряли более 1% капитализации, Renault снизилась на 2,3%, а Stellantis, торгуемая на миланской бирже, ушла в минус на 0,7%.

Инвесторы опасаются, что новая структура пошлин нарушит баланс между производственными затратами и ценами на конечную продукцию. В то время как за океаном — на Нью-Йоркской бирже — акции Ford и американского подразделения Stellantis немного выросли, демонстрируя противоположную динамику.

Аналитики объясняют это тем, что США и Великобритания уже давно придерживаются мягких импортных квот, в то время как Европа идёт по пути ужесточения правил.

Сравнение: стальной рынок ЕС и США

Параметр Евросоюз США
Импорт стали, млн тонн 18,3 (лимит) 28,5 (без лимита)
Пошлина на избыточный импорт 50% 25%
Доля импорта в автопроме 10% 22%
Основные поставщики Турция, Китай, Индия Канада, Мексика, Корея

Из таблицы видно: Евросоюз намеренно делает рынок более "закрытым". Но эта закрытость бьёт прежде всего по тем, кто создаёт добавленную стоимость — производителям автомобилей, техники, оборудования.

Советы: как компании могут адаптироваться

  1. Заключать долгосрочные контракты с европейскими сталелитейными комбинатами, чтобы зафиксировать цены.

  2. Инвестировать в переработку стали и использование вторсырья — это снижает зависимость от импорта.

  3. Переносить часть производств в страны с более мягким тарифным режимом, например в Восточную Европу или Северную Африку.

  4. Диверсифицировать поставщиков комплектующих, чтобы избежать дефицита в пиковые периоды.

  5. Переходить на лёгкие сплавы и композиты — алюминий, магний, карбон, что снизит потребление стали без ущерба для прочности кузовов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование новых квот ЕС.
    Последствие: рост себестоимости автомобилей и потеря маржи.
    Альтернатива: использовать внутренние цепочки поставок и совместные закупки в рамках альянсов.

  • Ошибка: ставка только на классическую сталь.
    Последствие: зависимость от цен и пошлин.
    Альтернатива: использование композитных материалов, аналогичных тем, что применяются в электромобилях.

А что если Европа пойдёт дальше?

Если Еврокомиссия продолжит ограничительную политику, стоимость европейских машин может вырасти на 5-8%. Это приведёт к падению спроса и ещё большему сжатию рынка. С другой стороны, сталелитейная отрасль получит краткосрочное преимущество — рост заказов и инвестиций.

Вопрос в том, выдержит ли остальная промышленность. Ведь от неё зависят миллионы рабочих мест, экспорт, налоги и технологическое развитие.

Плюсы и минусы новых квот

Плюсы Минусы
Защита европейских металлургов Рост цен на продукцию
Уменьшение зависимости от Китая Инфляция и дефицит стали
Сохранение рабочих мест в сталелитейной отрасли Потери в автопроме и машиностроении
Повышение экологических стандартов производства Снижение конкурентоспособности ЕС

FAQ

— Почему Брюссель вводит новые ограничения?
Чтобы защитить внутренний рынок и производителей от демпинга со стороны Азии.

— Кто пострадает сильнее всего?
Автопроизводители, строительные компании и машиностроители, зависимые от крупных объёмов стали.

— Сколько может вырасти цена на автомобиль?
По оценкам экспертов, в среднем на 2-3 тысячи евро при сохранении текущих квот.

— Есть ли шансы, что решение пересмотрят?
Возможен компромисс, если давление со стороны промышленности усилится.

— Повлияет ли это на электромобили?
Да, ведь производство аккумуляторных корпусов и платформ также требует стальных компонентов.

Мифы и правда

Миф: ограничения помогут снизить зависимость от импорта.
Правда: зависимость сохранится, просто поставки станут дороже.

Миф: автопром выиграет от локализации.
Правда: выиграют только сталелитейные компании, остальные заплатят больше.

Миф: пошлины защитят потребителя.
Правда: потребитель заплатит за них в цене конечного товара.

Исторический контекст

Впервые ЕС ввёл ограничения на импорт стали в 2018 году после всплеска поставок из Китая и Турции. Тогда пошлины считались временными мерами. Однако со временем они стали постоянным элементом торговой политики. Теперь Брюссель лишь усиливает то, что когда-то называл "временной защитой".

Три факта о стальном кризисе

  1. Европейская сталелитейная отрасль обеспечивает около 330 тысяч рабочих мест.

  2. На производство одного автомобиля среднего класса требуется в среднем 900 кг стали.

  3. Каждое повышение цены на сталь на 10% увеличивает себестоимость автомобиля примерно на 1,5%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Renault Group сообщила о планах перевести Dacia Stepway на отдельную платформу к 2028 году сегодня в 5:16
Не революция, а хладнокровная эволюция: как Dacia перестраивает свою империю

В 2028 году Stepway перестанет быть просто версией Sandero — Dacia готовит из него полноценный внедорожник. Что изменится и почему это важно для будущего бренда?

Читать полностью » Продажи тяжёлых грузовиков в России в 2025 году сократились на 57% — данные сегодня в 4:45
Китайцы сдулись, а КАМАЗ поднялся: что случилось за кулисами падения тяжёлого автопрома

Российский рынок тяжелых грузовиков переживает масштабные перемены — китайские бренды теряют позиции, а КАМАЗ укрепляет лидерство.

Читать полностью » Fiat: версия Argo HGT остаётся востребованной спустя четыре года после снятия сегодня в 4:12
Спортивный, умный, живой: как Fiat Argo стал символом разумного драйва

Легендарный Fiat Argo HGT возвращается в центре внимания: узнаем, почему снятый с производства хэтчбек остаётся выгодным выбором и где скрыт его спортивный характер.

Читать полностью » Эксперт Абрамов: несоблюдение давления в шинах сокращает их ресурс на 20% сегодня в 3:38
Шины тают, как мороженое на солнце: что на самом деле убивает резину под вашими колёсами

Как продлить жизнь автомобильных шин без лишних затрат: советы эксперта, типичные ошибки водителей и неожиданные причины быстрого износа.

Читать полностью » Гендиректор BMW Ципсе: запрет бензиновых машин в ЕС ведёт в тупик сегодня в 3:26
BMW и Toyota пошли против тренда — и теперь именно они оказываются правы

BMW и Toyota не спешат переходить на электромобили, делая ставку на гибриды, водород и свободу выбора. Почему их стратегия может оказаться самой умной в отрасли?

Читать полностью » Toyota, Ford и Honda признаны лидерами по надёжности четырёхцилиндровых двигателей по версии CarBuzz сегодня в 2:33
Миллион километров без капремонта: вот моторы, которые заставили инженеров завидовать самим себе

Рейтинг самых надёжных четырёхцилиндровых двигателей в истории: от легендарного Toyota 22R до современных гибридов и турбомоторов, которые переживают своих владельцев.

Читать полностью » Exeed: сентябрь стал самым успешным месяцем продаж авто в 2025 году сегодня в 2:16
Exeed обогнал сам себя: продажи выросли почти на 40% за месяц

Бренд Exeed установил новый рекорд продаж в России: сентябрь 2025 года стал самым успешным месяцем в истории марки. Рассказываем, какие модели лидируют и почему россияне всё чаще выбирают этот бренд.

Читать полностью » Минтранс Подмосковья: количество нарушений ПДД сократилось на 20% после повышения штрафов сегодня в 1:28
Подмосковье перевоспитало водителей: камеры сделали то, что не смогли инспекторы

В Подмосковье водители стали осторожнее: количество нарушений снизилось на 20%. Что изменилось после увеличения штрафов и уменьшения скидок?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Самбист Дмитрий Елисеев объяснил, как укрепить мышцы спины без спортзала
Технологии
В The Elder Scrolls VI появятся два персонажа, созданные фанатами — Bethesda и Make-A-Wish
Садоводство
Позднеспелые сорта свёклы лучше сохраняются до лета — рекомендации агрономов
Еда
Намазка из авокадо с чесноком и лимоном для бутербродов подойдёт для завтрака
Красота и здоровье
Стоматолог Вольберг предупредил, что кариес молочных зубов может повредить зачатки постоянных
Еда
Салат Мимоза со сливочным маслом получается воздушным и тающим во рту
Дом
Как обустроить новую квартиру с минимальными затратами: пять предметов мебели, без которых не обойтись
Еда
Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски создаёт баланс вкусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet