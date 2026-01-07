Тысячи рейсов исчезли из расписаний — Европа столкнулась с неожиданным коллапсом

Сильные снегопады в начале недели нарушили привычный ритм жизни сразу в нескольких странах Европы, парализовав авиационное и автомобильное сообщение. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в крупных транспортных узлах, где погодные условия быстро переросли в масштабные сбои. Об этом сообщает газета The New York Times.

Аэропорты оказались в эпицентре непогоды

По данным издания, серьёзные перебои затронули работу аэропортов сразу в нескольких европейских странах. Наиболее заметные последствия зафиксированы в Нидерландах: в амстердамском аэропорту Схипхол на этой неделе было отменено более 2 тыс. рейсов, при этом отмены продолжаются.

Авиакомпании также были вынуждены задерживать и корректировать расписание полётов в Германии, Бельгии и Франции. Причиной стали интенсивные снегопады и гололёд, которые сделали взлётно-посадочные полосы и рулёжные дорожки небезопасными для эксплуатации.

Оранжевый уровень опасности и дорожные ограничения

На фоне ухудшения погодных условий метеорологические агентства Франции и Нидерландов объявили оранжевый уровень погодной опасности в большинстве департаментов и регионов. Предупреждение связано с обилием снега и образованием льда, что существенно повышает риск аварий.

Во Франции власти ввели ограничения на движение большегрузных и легковых автомобилей в Париже и пригородах. Эти меры направлены на снижение нагрузки на дороги и предотвращение массовых ДТП в условиях быстро ухудшающейся видимости и сцепления с покрытием.

Отмены рейсов, пробки и жертвы аварий

Ранее министр транспорта Франции Филипп Табаро сообщил, что не менее 110 рейсов были отменены в аэропортах Парижа из-за сильного снегопада. Погодная ситуация повлияла и на дорожную обстановку: в регионе образовались крупные заторы, протяжённость которых превысила 1,6 км.

Непогода уже привела к трагическим последствиям. По информации властей, шесть человек погибли в ДТП, причиной которых стала наледь на дорогах.

Ситуация в Нидерландах и меры предосторожности

В Нидерландах экстренные службы рекомендовали жителям воздержаться от длительных поездок и по возможности не пользоваться личными автомобилями. Основной риск связан с высокой вероятностью аварий на обледеневших трассах.

Особенно сложная обстановка сложилась в провинции Фрисландия. Там большинство школ, которые должны были возобновить работу после праздничных каникул, остаются закрытыми из-за неблагоприятных погодных условий и проблем с транспортной доступностью.