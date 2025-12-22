Когда даже союзники признают слабость: Европа услышала неприятный диагноз

Признание внутренних проблем всё чаще звучит из уст европейских лидеров на фоне внешней критики и затяжных политических дискуссий. Президент Румынии Никушор Дан публично согласился с оценкой Дональда Трампа, заявившего о слабости европейского руководства, указав при этом на системные трудности принятия решений в ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

Оценка слов Дональда Трампа

Румынский лидер отметил, что в словах бывшего президента США есть рациональное зерно. По его мнению, Европейский союз действительно нередко действует слишком медленно, особенно в ситуациях, требующих оперативных и согласованных решений. Это, по словам Дана, подрывает ощущение политической эффективности объединения.

"Да, в оценке Трампа есть доля правды. Европа может слишком медленно принимать решения. Например, потребовались месяцы споров и напряженный саммит в Брюсселе на прошлой неделе, который закончился в 3 часа ночи, чтобы договориться о способе финансирования Украины. Но при этом даже расколотый Европейский союз в конце концов принял это важное решение", — отметил президент Румынии Никушор Дан.

Саммит ЕС и помощь Украине

Речь идёт о решении, принятом 19 декабря на саммите ЕС, где европейские лидеры согласовали предоставление Украине кредита под ноль процентов. Финансирование предполагается за счёт заимствований на финансовых рынках, гарантированных бюджетом Евросоюза.

При этом консенсус оказался неполным. Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в финансировании помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Контекст критики из США

Как напоминает Politico, 9 декабря Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран, по его мнению, разлагаются из-за слабого руководства. Он также связал будущие риски для государств региона с проводимой миграционной политикой, охарактеризовав её как разрушительную для устойчивости Европы.