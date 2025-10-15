Тайны европейских рек: как бегемоты пережили ледниковый период

Сегодня бегемотов можно встретить лишь в тёплых водах Африки, но когда-то они спокойно бродили по европейским рекам. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что эти массивные животные обитали в Центральной Европе гораздо дольше, чем считалось ранее — вплоть до последнего ледникового периода.

Африканские гости на европейских реках

Бегемоты появились в Европе во времена среднего и позднего плейстоцена - от 780 тысяч до 12 тысяч лет назад. Климат тогда постоянно менялся: периоды похолодания чередовались с потеплениями, создавая "мосты" для миграции животных из Африки. В тёплые эпохи гиппопотамы продвигались всё дальше на север.

На пике своего расселения эти гиганты жили от Британских островов до Пиренейского и Апеннинского полуостровов, а также обитали вдоль крупных рек Центральной Европы.

"Результаты показывают, что бегемоты не исчезли из Центральной Европы в конце последнего межледниковья, как предполагалось ранее", — заявил Патрик Арнольд, соавтор исследования.

Неожиданная находка на Рейне

Ранее палеонтологи считали, что бегемоты вымерли в Европе около 115 000 лет назад, когда климат резко похолодал. Однако группа немецких учёных обнаружила в Верхнем Рейнском грабене новые ископаемые, которые перевернули прежние представления.

Радиоуглеродное датирование костей 19 особей показало, что они жили между 47 000 и 31 000 лет назад - уже в разгар последнего ледникового периода. Это значит, что гиппопотамы пережили суровые условия, когда рядом по равнинам бродили шерстистые мамонты и носороги.

Как бегемоты пережили холод

Учёные считают, что выживание этих животных стало возможным благодаря локальным потеплениям — мягким климатическим окнам, которые время от времени открывались даже во время ледниковых эпох. В некоторых районах Европы оставались незамерзающие реки и заболоченные долины, где бегемоты могли кормиться и жить круглый год.

"Исследование доказывает, что ледниковый период не был одинаковым повсюду, — пояснил профессор Вильфрид Розендаль. — Местные особенности создавали сложную мозаику условий, которую мы только начинаем понимать".

Генетика древних бегемотов

Дополнительный анализ древней ДНК показал, что европейские гиппопотамы того времени принадлежали к тому же виду, что и современные африканские — Hippopotamus amphibius. Однако их генетическое разнообразие оказалось крайне низким. Это говорит о том, что популяция была небольшой и изолированной, вероятно, отрезанной от своих африканских сородичей изменениями климата и географии.

Сравнение старых и новых данных

Параметр Старые представления Новые данные Время вымирания ~115 000 лет назад 47 000-31 000 лет назад Климатический контекст Конец межледниковья Мягкий этап ледникового периода Вид Возможный подвид древнего бегемота Современный Hippopotamus amphibius Причина исчезновения Похолодание Изоляция и снижение численности

Что открытие значит для науки

Это исследование не только переписывает историю бегемотов, но и меняет представление о европейских экосистемах ледникового периода. Оказывается, даже тогда континент не был полностью покрыт вечными льдами: в долинах рек существовали зоны с мягким климатом, где выживали теплолюбивые виды.

Учёные считают, что теперь необходимо пересмотреть другие окаменелости бегемотов, найденные на континенте и ошибочно отнесённые к более ранним эпохам. Возможно, Европа была домом для этих животных дольше, чем кто-либо ожидал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: предполагать, что все теплолюбивые виды исчезли с наступлением ледникового периода.

Последствие: искажение картины климатической эволюции Европы.

Альтернатива: учитывать региональные климатические колебания и "островки тепла", где могли сохраняться южные виды.

А что если бегемоты жили рядом с людьми?

Если гиппопотамы действительно существовали в Центральной Европе до 31 000 лет назад, они могли сосуществовать с неандертальцами и ранними представителями Homo sapiens. Это открывает интересную возможность: древние люди могли видеть бегемотов своими глазами, охотиться на них или использовать их останки.

Пока прямых археологических доказательств этого нет, но в будущем палеоантропологи надеются найти совместные следы присутствия человека и бегемота в тех же слоях отложений.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы Переписывает историю распространения млекопитающих Требует дополнительных подтверждений Помогает понять климатическую мозаичность ледникового периода Основано на ограниченном числе образцов Расширяет знания о взаимодействии экосистем Неясно, почему популяция всё же исчезла

FAQ

Когда бегемоты появились в Европе?

Примерно 780 000 лет назад, во времена среднего плейстоцена.

Почему считалось, что они вымерли раньше?

Потому что считалось, что они не могли пережить суровые ледниковые условия. Новые данные это опровергают.

Чем питались европейские бегемоты?

Так же, как современные — водной растительностью, камышами и мягкими побегами.

Почему их популяция исчезла окончательно?

Вероятно, из-за сочетания похолодания, снижения растительности и изоляции от южных ареалов.

Мифы и правда

Миф: бегемоты всегда были исключительно африканскими животными.

Правда: в древности они обитали и в Европе, особенно в межледниковые периоды.

Миф: ледниковый период означал сплошной холод и лёд.

Правда: существовали локальные тёплые зоны, где жили даже тропические виды.

Миф: вымирание бегемотов связано с охотой человека.

Правда: доказательств этому нет — исчезновение скорее вызвано природными факторами.

Интересные факты

Вес взрослого бегемота может превышать 3,5 тонны, но он прекрасно плавает и ныряет. Их кожа выделяет естественный "крем от солнца" - красноватую жидкость, защищающую от ожогов и инфекций. В древнем Египте бегемот был символом плодородия и считался священным животным.

Исторический контекст

Первое упоминание о древних бегемотах Европы появилось ещё в XIX веке, когда их кости находили в пещерах Франции и Англии. Тогда учёные решили, что это следы временных миграций в тёплые периоды. Однако новые технологии — радиоуглеродное датирование и анализ ДНК — показывают более сложную картину: бегемоты не просто приходили и уходили, а долгое время были частью европейской фауны.