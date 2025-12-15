Зима забирает последнее тепло: подземные хранилища Европы пустеют

Холодная зима в Европе может оказаться тяжелее, чем ожидалось. Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 60 %, что для первой половины декабря считается аномально низким уровнем. Об этом сообщает издание "News.ru". Эксперты предупреждают: при таком темпе отбора топлива энергобезопасность региона может оказаться под давлением уже в январе.

Газовый баланс Европы

По данным "Газпрома", общий объем газа в подземных хранилищах Европы на 13 декабря составил 71,2 млрд кубометров, что на 9,1 млрд кубометров меньше, чем годом ранее. Эти цифры свидетельствуют о том, что континент входит в зимний сезон с менее устойчивыми запасами, чем обычно. В энергетическом секторе напоминают: чем меньше топлива остается в хранилищах, тем ниже их производительность и тем сложнее поддерживать стабильное давление в сети при росте потребления.

Аналитики указывают, что Нидерланды, где концентрация хранилищ особенно высока, стали своеобразным индикатором европейского рынка. Снижение уровня запасов ниже 60 % фиксируется впервые за последние несколько лет. Это может привести к росту спотовых цен и усилению конкуренции за поставки сжиженного природного газа.

Политика и риски поставок

На фоне сокращения запасов страны Евросоюза продолжают продвигать курс на энергетическую независимость от России. Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы государств-членов утвердили поэтапный план полного запрета на закупки российского газа к концу 2027 года. Это уже третья редакция документа, первоначально принятого 8 октября и доработанного после консультаций с национальными правительствами.

По мнению экспертов, реализация этого плана может изменить структуру импорта энергоресурсов в Европе. Сокращение российских поставок при одновременном росте спроса в холодный сезон способно обострить ситуацию на рынке и вынудить страны искать альтернативные источники топлива.

Энергетическая перспектива

Европейские операторы предупреждают, что при сохранении нынешних тенденций хранилища могут достичь критических отметок уже к весне. В таких условиях возрастает зависимость от погодных факторов и объемов поступления сжиженного газа по морским маршрутам.

При этом эксперты отмечают, что даже высокий уровень импорта СПГ не способен полностью компенсировать снижение внутренних запасов. "Чем меньше объем в подземных хранилищах, тем сложнее поддерживать нужное давление и скорость отбора", — отмечается в публикации.

Если температурный фон останется ниже нормы, европейским странам придется активнее задействовать резервы и корректировать планы по экспорту электроэнергии. Ситуация, по мнению специалистов, может стать проверкой для новой энергетической стратегии ЕС.