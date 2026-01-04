Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
01AZA-Газпром нефтехим Салават
© commons.wikimedia.org by Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан is licensed under CC BY 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:41

Газовая подушка Европы сдувается: крупнейшие экономики ЕС начали год с пустеющими хранилищами

Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe

Европейские подземные хранилища газа входят в новый год с заметно более низкими запасами, чем год назад, и разрыв становится всё более ощутимым в ключевых экономиках ЕС. На фоне зимнего потребления показатели заполненности снижаются сразу в нескольких странах, включая Францию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ситуация во Франции и соседних странах

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 января заполненность подземных хранилищ газа во Франции составила 59,1%. Эти сведения приводятся в сообщении "Газпрома", который регулярно отслеживает состояние европейских газовых резервов. Франция остаётся одной из крупнейших экономик Европы, и уровень её запасов считается важным индикатором для всего региона.

В других странах ситуация выглядит ещё более напряжённой. Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов снизились до 48,2%, а в Германии — до 56,1%. Такие показатели указывают на ускоренное расходование резервов в период активного отопительного сезона и подчёркивают неравномерность наполнения хранилищ в разных частях Европы.

Общий баланс ПХГ в Европе

В целом в подземных хранилищах Европы на 1 января находилось 62,5 млрд кубометров газа. Этот объём соответствует 61,6% от совокупной ёмкости ПХГ. Для сравнения, годом ранее запасы были выше: текущий уровень на 10,7 млрд кубометров уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

В "Газпроме" обращают внимание, что сокращение запасов происходит на фоне более активного отбора газа по сравнению с прошлым сезоном. Разница с прошлогодними значениями усиливает дискуссию о достаточности резервов в случае затяжной зимы или дополнительных нагрузок на энергосистемы стран ЕС.

Значение показателей для рынка

Состояние ПХГ традиционно рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости газового рынка Европы. Более низкий уровень запасов повышает чувствительность системы к погодным колебаниям и сбоям в поставках. Особенно это актуально для стран с высокой долей газового отопления и промышленного потребления.

Текущие данные GIE и оценки "Газпрома" показывают, что Европа начала год с менее комфортной подушкой безопасности, чем годом ранее. Это усиливает внимание к темпам отбора газа и дальнейшей динамике заполненности хранилищ в зимние месяцы.

Читайте также

Ключевую ставку к концу года ожидают на уровне 9–10% — глава комитета ГД Аксаков 02.01.2026 в 14:56
Жёсткая эпоха заканчивается: ключевая ставка идёт к 9–10% уже к концу года

Ключевая ставка может снизиться уже в феврале и к концу года опуститься до 9–10%. В Госдуме объяснили, за счёт чего возможны такие шаги.

Читать полностью » Декабрьскую зарплату рекомендовали делить с запасом на январь — аналитик Лоссан 02.01.2026 в 14:53
Декабрьская зарплата исчезает быстрее всего: как не остаться без денег уже в январе

Эксперт рассказал, как распределить декабрьскую зарплату и премию, чтобы избежать "январской ямы" и сохранить финансовую стабильность.

Читать полностью » Аксаков прогнозирует снижение ставки ЦБ до 9-10% к концу 2026 года — РИА Новости 02.01.2026 в 11:34
Когда ставка падает, экономика дышит легче: ЦБ продолжит снижать ставку, несмотря на налоги

Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ: к концу 2026 года она может снизиться до 9-10%, несмотря на повышение налогов.

Читать полностью » Регионы сместили приоритет с промзон на привлечение кадров — Смекалин 02.01.2026 в 9:55
Рабочие места есть, специалистов нет: почему бизнес всё чаще берёт социальную нагрузку на себя

Регионы меняют подход к развитию экономики: вместо заводов на первый план выходят люди. Эксперт объяснил, почему кадры стали главным ресурсом.

Читать полностью » В России введены новые меры для стабилизации цен на топливо - Минэнерго РФ 31.12.2025 в 10:55
Топливо для реактивных двигателей подешевело: почему снижение цен не коснулось всех нефтепродуктов

Цены на бензин и дизель в России продолжили расти в 2025 году, однако на фоне этого были приняты меры по стабилизации рынка. Подробности внутри.

Читать полностью » Три сценария бюджета снижают финансовые риски — эксперт по финансам Никитина 30.12.2025 в 20:14
Новый год начинается с самообмана: почему финансовые цели рушатся уже в январе

С чего начинать финансовые цели на год и почему мечты без расчетов не работают — эксперт объяснила, как выстроить реальный план без иллюзий.

Читать полностью » Коммерческая недвижимость может стать убыточной — инвестор Моженков 30.12.2025 в 20:08
Высокая доходность с обратной стороной: что скрывают вложения в коммерческую недвижимость

Коммерческая недвижимость может принести высокий доход, но и серьёзные убытки. Финансовый аналитик объяснил, когда такие инвестиции оправданы.

Читать полностью » Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ 30.12.2025 в 14:20
Деньги давайте бумажные: кто и сколько заплатит НДФЛ за новогодние подарки

Зимние праздники неизменно связаны с подарками, но ведь не все они обходятся без налогов. Мы расскажем о лимитах на корпоративные и семейные подарки.

Читать полностью »

