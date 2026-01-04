Газовая подушка Европы сдувается: крупнейшие экономики ЕС начали год с пустеющими хранилищами

Европейские подземные хранилища газа входят в новый год с заметно более низкими запасами, чем год назад, и разрыв становится всё более ощутимым в ключевых экономиках ЕС. На фоне зимнего потребления показатели заполненности снижаются сразу в нескольких странах, включая Францию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ситуация во Франции и соседних странах

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 1 января заполненность подземных хранилищ газа во Франции составила 59,1%. Эти сведения приводятся в сообщении "Газпрома", который регулярно отслеживает состояние европейских газовых резервов. Франция остаётся одной из крупнейших экономик Европы, и уровень её запасов считается важным индикатором для всего региона.

В других странах ситуация выглядит ещё более напряжённой. Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов снизились до 48,2%, а в Германии — до 56,1%. Такие показатели указывают на ускоренное расходование резервов в период активного отопительного сезона и подчёркивают неравномерность наполнения хранилищ в разных частях Европы.

Общий баланс ПХГ в Европе

В целом в подземных хранилищах Европы на 1 января находилось 62,5 млрд кубометров газа. Этот объём соответствует 61,6% от совокупной ёмкости ПХГ. Для сравнения, годом ранее запасы были выше: текущий уровень на 10,7 млрд кубометров уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

В "Газпроме" обращают внимание, что сокращение запасов происходит на фоне более активного отбора газа по сравнению с прошлым сезоном. Разница с прошлогодними значениями усиливает дискуссию о достаточности резервов в случае затяжной зимы или дополнительных нагрузок на энергосистемы стран ЕС.

Значение показателей для рынка

Состояние ПХГ традиционно рассматривается как один из ключевых факторов устойчивости газового рынка Европы. Более низкий уровень запасов повышает чувствительность системы к погодным колебаниям и сбоям в поставках. Особенно это актуально для стран с высокой долей газового отопления и промышленного потребления.

Текущие данные GIE и оценки "Газпрома" показывают, что Европа начала год с менее комфортной подушкой безопасности, чем годом ранее. Это усиливает внимание к темпам отбора газа и дальнейшей динамике заполненности хранилищ в зимние месяцы.