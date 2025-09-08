Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:32

Город во Франции превратился в музей под открытым небом — стены шепчут истории

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"

Франция и Бельгия сделали комиксы частью своей культуры задолго до того, как жанр стал мейнстримом в других странах. Здесь их научились ценить не только как детское развлечение, но и как полноценное искусство. Именно франко-бельгийская школа заложила фундамент, на котором сегодня стоит мировая индустрия графических историй.

Ангулем: город, где стены оживают

В центре Франции есть город, где персонажи с комиксных страниц встречают прохожих прямо на улицах. Узкие улочки Ангулема украшены муралами с героями, знакомыми каждому европейцу. Путешественник, уставший от дождя и каменных стен, вдруг видит из окна нарисованного Счастливчика Люка — и понимает, что попал в столицу "девятого искусства".

Эта идея родилась в конце 1990-х, когда власти решили превратить Ангулем в музей под открытым небом. Сегодня расписные стены — визитная карточка города, а специально разработанный маршрут привлекает тысячи туристов.

Фестиваль, который изменил всё

С 1974 года Ангулем стал точкой притяжения для художников и коллекционеров. Первый салон комиксов организовали Жан Мардикян, Франсис Гру и Клод Молитерни. Несмотря на скепсис мэрии и неудачное время года — январь, — на их призыв откликнулись звёзды: создатель смурфов Пейо, автор "Корто Мальтезе" Уго Пратт и легендарный Жан Жиро, известный также как Мёбиус.

Сегодня Ангулемский фестиваль собирает более 200 тысяч гостей. В январе город будто выдыхает — все кафе, улицы и площади превращаются в пространство комиксов. Коллекционеры выстраиваются в длинные очереди за "дедикасками" — рисунками и автографами любимых авторов.

"Ангулем нынче уже не тот… Народу полно! Фестиваль так раскрутили, что едут целыми семьями", — вздыхает коллекционер Анри.

Франция: страна, где комиксы — искусство

Французы привыкли считать bande dessinée не просто развлечением, а "девятым искусством". Термин появился ещё в 1949 году, а кинокритик Клод Бейли в 1964-м закрепил его в культурном поле. Здесь комиксы издавались в газетах и журналах уже в начале XX века, и на них выросли целые поколения.

Неудивительно, что именно Франция подарила миру один из главных шедевров — "Приключения Астерикса". С 1959 года серия продана тиражом около 400 млн экземпляров и уступает лишь японской "One Piece".

А в Ангулеме работает крупнейший в Европе музей комиксов, куда съезжаются исследователи, сценаристы и художники со всего мира.

Брюссель: столица Тинтина и смурфов

Однако звание комиксной столицы Европы оспаривает Бельгия. Брюссель гордится более чем 50 расписными стенами и собственным фестивалем, который проходит в сентябре — куда более приятное время для прогулок. Именно здесь создавались первые франкоязычные шедевры, включая "Приключения Тинтина" Эрже, оказавшие огромное влияние на мировую культуру.

Бельгийцы внесли в обиход и сам термин "девятое искусство" благодаря журналу "Спиру". А сегодня комиксы стали частью национальной идентичности.

"У нас можно найти практически всё и по человеческим ценам! Для нас комиксы — не просто национальное достояние, а часть нашей самоидентификации", — говорит директор брюссельского магазина Бенуа.

И действительно: герои комиксов здесь везде — на улицах, самолётах и даже на паспортах. С 2022 года граждане Бельгии получают документы с изображениями Тинтина, смурфов и других персонажей.

