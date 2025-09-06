Дешевле — значит популярнее: как Sandero обогнала Golf и Tiguan в Европе
По данным "Автостата", самым продаваемым автомобилем Европы в июле 2025 года стал хетчбек Dacia Sandero.
Топ-3 моделей
-
Dacia Sandero - 21 тыс. проданных машин.
-
Volkswagen T-Roc - 20,7 тыс. ед.
-
Toyota Yaris Cross - 17 тыс. ед.
Остальные позиции в десятке
-
Volkswagen Tiguan - 16,2 тыс.
-
Volkswagen Golf - 15,6 тыс.
-
Skoda Octavia - 15,3 тыс.
-
Kia Sportage - 15 тыс.
-
Dacia Duster - 14,8 тыс.
-
Renault Clio - 14,3 тыс.
-
Opel Corsa - 14 тыс.
Итог
Европейский рынок в середине лета вновь подтвердил высокий спрос на доступные и практичные модели. Лидерство Dacia Sandero показывает стабильный интерес покупателей к бюджетным автомобилям, а в топ-10 доминируют традиционные марки Volkswagen, Renault и Skoda.
