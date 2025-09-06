Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Компактный автомобиль Dacia Sandero
Компактный автомобиль Dacia Sandero
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:04

Дешевле — значит популярнее: как Sandero обогнала Golf и Tiguan в Европе

В топ-10 продаж автомобилей в Европе вошли Volkswagen, Skoda, Renault и Kia

По данным "Автостата", самым продаваемым автомобилем Европы в июле 2025 года стал хетчбек Dacia Sandero.

Топ-3 моделей

  1. Dacia Sandero - 21 тыс. проданных машин.

  2. Volkswagen T-Roc - 20,7 тыс. ед.

  3. Toyota Yaris Cross - 17 тыс. ед.

Остальные позиции в десятке

  • Volkswagen Tiguan - 16,2 тыс.

  • Volkswagen Golf - 15,6 тыс.

  • Skoda Octavia - 15,3 тыс.

  • Kia Sportage - 15 тыс.

  • Dacia Duster - 14,8 тыс.

  • Renault Clio - 14,3 тыс.

  • Opel Corsa - 14 тыс.

Итог

Европейский рынок в середине лета вновь подтвердил высокий спрос на доступные и практичные модели. Лидерство Dacia Sandero показывает стабильный интерес покупателей к бюджетным автомобилям, а в топ-10 доминируют традиционные марки Volkswagen, Renault и Skoda.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократится на 20% — Автостат сегодня в 13:14

Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Автостат прогнозирует падение продаж новых легковых авто в России по итогам 2025 года на 20%: рынок может составить 1,25 млн машин вместо 1,57 млн годом ранее.

Читать полностью » Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года снизились на 25% сегодня в 11:53

Продаж меньше, а лидерство сохраняется: парадокс российских производителей

Минпромторг сообщил о падении рынка новых авто в России: за 8 месяцев 2025 года продажи снизились на 25%, сильнее всего просели грузовики и автобусы.

Читать полностью » В России подешевели сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

Tank снизил цены на внедорожник 300: все комплектации подешевели на 200 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в России стартует от 4,15 млн.

Читать полностью » Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью » Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на рынке России, продажи упали на 31% сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

Читать полностью » Автоэксперты сравнили передний, задний и полный привод по управляемости и проходимости сегодня в 11:30

Идеального привода не существует: каждый оборачивается компромиссом

Передний, задний или полный привод — какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы каждой схемы и объясняем, для каких условий лучше подходит каждый вариант.

Читать полностью » Доля китайских марок на вторичном рынке РФ выросла до 5% — данные сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

Читать полностью » ТАСС: продажи сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Продажи «Москвича» в августе 2025-го снизились почти вдвое: 1,1 тыс. против 1,9 тыс. годом ранее. Всего за 8 месяцев реализовано 9 960 машин.

Читать полностью »

Новости
Еда

Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда
Садоводство

Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая
Еда

Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы
Авто и мото

Автоподписка в России в 2025 году стала реальной альтернативой покупке автомобиля
Спорт и фитнес

Антон Миранчук рассказал об опыте жизни в Швейцарии и отношении к россиянам
Красота и здоровье

Железо в печени: почему врачи рекомендуют минимальную термообработку
Наука и технологии

Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование
Туризм

Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet