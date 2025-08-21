Россия вернулась в элиту: автопродажи вывели страну в "топ-3" Европы

Россия снова удивила автомобильный рынок Европы: страна вернулась в "тройку" крупнейших площадок континента, оставив позади Францию и Италию. Это стало заметным событием в июле 2025 года, учитывая, что ещё месяцем ранее отечественный авторынок занимал лишь шестое место в общеевропейском рейтинге.

Лидеры продаж в Европе

Первую строчку, как и прежде, удерживает Германия — в июле там было реализовано 264 802 автомобиля, что на 11,1% больше, чем год назад. Великобритания осталась на втором месте: её показатель составил 140 154 машины, но это на 5% меньше прошлогоднего результата.

Россия, с объёмом продаж в 120 649 автомобилей, неожиданно обошла Италия и Францию. При этом стоит отметить, что результат оказался на 11,4% ниже, чем годом ранее. Однако даже снижение не помешало отечественному рынку войти в "топ-3" Европы.

Конкуренты России: Италия и Франция

Четвёртое место заняла Италия — там продано 118 493 автомобиля, что означает спад на 5,1%. Франция оказалась пятой с результатом в 116 377 машин, а её падение оказалось ещё более заметным — минус 7,7%.

Таким образом, несмотря на сокращение объёмов продаж в России, ещё более резкое падение в Италии и Франции позволило российскому рынку обойти конкурентов.

Испания: рост, но без прорыва

Особого внимания заслуживает Испания: здесь продажи выросли сразу на 17,1% и достигли 98 337 автомобилей. Тем не менее даже столь заметная положительная динамика не вывела страну в "топ-5". Испания осталась за пределами пятёрки, но стала единственной страной среди лидеров, где зафиксирован рост, а не падение.