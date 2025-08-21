Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобили
автомобили
© flickr.com by Mustang Joe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:20

Россия вернулась в элиту: автопродажи вывели страну в "топ-3" Европы

Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года

Россия снова удивила автомобильный рынок Европы: страна вернулась в "тройку" крупнейших площадок континента, оставив позади Францию и Италию. Это стало заметным событием в июле 2025 года, учитывая, что ещё месяцем ранее отечественный авторынок занимал лишь шестое место в общеевропейском рейтинге.

Лидеры продаж в Европе

Первую строчку, как и прежде, удерживает Германия — в июле там было реализовано 264 802 автомобиля, что на 11,1% больше, чем год назад. Великобритания осталась на втором месте: её показатель составил 140 154 машины, но это на 5% меньше прошлогоднего результата.

Россия, с объёмом продаж в 120 649 автомобилей, неожиданно обошла Италия и Францию. При этом стоит отметить, что результат оказался на 11,4% ниже, чем годом ранее. Однако даже снижение не помешало отечественному рынку войти в "топ-3" Европы.

Конкуренты России: Италия и Франция

Четвёртое место заняла Италия — там продано 118 493 автомобиля, что означает спад на 5,1%. Франция оказалась пятой с результатом в 116 377 машин, а её падение оказалось ещё более заметным — минус 7,7%.

Таким образом, несмотря на сокращение объёмов продаж в России, ещё более резкое падение в Италии и Франции позволило российскому рынку обойти конкурентов.

Испания: рост, но без прорыва

Особого внимания заслуживает Испания: здесь продажи выросли сразу на 17,1% и достигли 98 337 автомобилей. Тем не менее даже столь заметная положительная динамика не вывела страну в "топ-5". Испания осталась за пределами пятёрки, но стала единственной страной среди лидеров, где зафиксирован рост, а не падение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автопроизводители: индикатор переключения передач помогает снизить расход топлива сегодня в 4:26

Обычная ошибка за рулём: топливо улетает в баке литрами — этого многие не знали

Правильное использование коробки передач и плавная езда помогают значительно снизить расход топлива и продлить ресурс двигателя.

Читать полностью » Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины сегодня в 3:36

Водители путают тихоход с "черепахой" на дороге — и расплачиваются месяцами без руля

Обгон тихохода через сплошную может обернуться лишением прав. ГАИ разъяснила, какие машины считаются тихоходами и как действовать при составлении протокола.

Читать полностью » Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы сегодня в 3:26

Конкурент Tesla выходит в Европу: первые фото Rivian R3 удивили автолюбителей

Американский электромобильный бренд Rivian выходит в Европу с новыми моделями и планами конкурировать с Tesla. Что приготовили для покупателей?

Читать полностью » В ГАИ разъяснили, как действовать при остановке инспектором в зоне сегодня в 2:56

Ловушка на дороге: как сигнал инспектора может стоить вам штрафа

Что делать, если инспектор ГАИ остановил в месте, где стоянка запрещена? Разбираем хитрости патрульных и способы избежать незаконного штрафа.

Читать полностью » Новый мотор Renault H13 работает на бензине и этаноле без переключения сегодня в 2:26

Renault вложила 100 миллионов евро — итогом стал двигатель, о котором заговорил весь рынок

Renault и Dacia представили двигатель H13, работающий на бензине и этаноле. Эта технология может изменить представления об экологичном транспорте.

Читать полностью » Создатель McLaren F1 Гордон Мюррей выпустил дорожную версию S1 LM сегодня в 1:36

Новый суперкар S1 LM удивил даже фанатов McLaren F1 — в салоне увидите главное

Через 30 лет после триумфа в Ле-Мане Гордон Мюррей возвращает легенду: представлен McLaren S1 LM — всего пять экземпляров для одного владельца.

Читать полностью » Omoda представит в России обновлённые кроссоверы C3 и C5 до конца 2025 года сегодня в 1:13

Китайцы готовят двойной удар: Omoda выпустит в России два кроссовера сразу

Omoda готовит две премьеры для России: обновлённый C5 с гибридом и эффектный C3. Чем они смогут удивить отечественный рынок?

Читать полностью » iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом сегодня в 0:27

Жаль, что не все знают: в эти дни купить авто с пробегом проще всего

Лето — худшее время для покупки подержанного авто: исследование показало, что шансы на выгодную сделку снижаются на треть по сравнению с зимой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Советы по ландшафтному дизайну: как аккуратно спрятать садовый шланг
Садоводство

Когда и как делить разросшуюся хосту — инструкция от экспертов
Туризм

В каких городах России лучше всего любоваться золотой осенью
Авто и мото

Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ
Садоводство

Декоративные кустарники для осеннего сада: бересклет и снежноягодник
Красота и здоровье

Тигран Кеосаян более семи месяцев находится в коме после сердечного приступа
Красота и здоровье

Уролог объяснил: как летние привычки провоцируют цистит и что делать, чтобы не заболеть
Еда

Как приготовить медовый торт Чудо: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru