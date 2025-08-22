Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

На платформе X появилось видео, которое вызвало бурю обсуждений: десятки новеньких BMW, стоимостью в сотни тысяч евро, стоят на открытой площадке и буквально покрываются сорняками. Вместо того чтобы попасть к дилерам, автомобили превращаются в символ кризиса европейского автопрома на крупнейшем мировом рынке — в Китае.

Удар по иностранным брендам

Ещё недавно Европа считала Поднебесную одним из ключевых направлений для своих машин. Однако ситуация изменилась: доля иностранных производителей в Китае сократилась с более чем 48% до всего 36% всего за год.

Причина проста — китайская индустрия, щедро поддерживаемая государством, стремительно наступает. Иностранные корпорации вынуждены прибегать к беспрецедентным скидкам. Так, Mercedes EQE в конце прошлого года подешевел в Китае почти вдвое. Но даже такие шаги не помогли остановить падение продаж.

Потери европейских гигантов

Статистика говорит сама за себя:

Porsche лишилась 28% клиентов в Китае в прошлом году, а в первом квартале этого года падение составило уже 42%.

лишилась 28% клиентов в Китае в прошлом году, а в первом квартале этого года падение составило уже 42%. BMW закончила прошлый год с минусом в 13,5%, а первые месяцы нового года добавили ещё 17% к снижению.

закончила прошлый год с минусом в 13,5%, а первые месяцы нового года добавили ещё 17% к снижению. Mercedes, несмотря на скидки, также не смог вернуть интерес покупателей.

Почему китайцы больше не хотят немецкие авто?

Главная причина — прорыв местных производителей в сегменте NEV (New Energy Vehicles). Почти половина всех новых машин в Китае уже приходится на электромобили и гибриды, а в ближайшее время этот показатель может вырасти до 60%.

При этом китайские электрокары зачастую дешевле и функциональнее, чем европейские аналоги. Более того, многие из них обгоняют конкурентов по уровню технологий и энергоэффективности.

Европейцы в обороне

К снижению спроса добавляются и другие факторы: замедление китайской экономики, что особенно ударило по премиум-сегменту, и инертность самих европейских компаний. Корпоративные структуры западных автогигантов слишком неповоротливы, чтобы подстраиваться под стремительно меняющийся рынок, где новые модели появляются каждые несколько месяцев.