Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет
На платформе X появилось видео, которое вызвало бурю обсуждений: десятки новеньких BMW, стоимостью в сотни тысяч евро, стоят на открытой площадке и буквально покрываются сорняками. Вместо того чтобы попасть к дилерам, автомобили превращаются в символ кризиса европейского автопрома на крупнейшем мировом рынке — в Китае.
Удар по иностранным брендам
Ещё недавно Европа считала Поднебесную одним из ключевых направлений для своих машин. Однако ситуация изменилась: доля иностранных производителей в Китае сократилась с более чем 48% до всего 36% всего за год.
Причина проста — китайская индустрия, щедро поддерживаемая государством, стремительно наступает. Иностранные корпорации вынуждены прибегать к беспрецедентным скидкам. Так, Mercedes EQE в конце прошлого года подешевел в Китае почти вдвое. Но даже такие шаги не помогли остановить падение продаж.
Потери европейских гигантов
Статистика говорит сама за себя:
- Porsche лишилась 28% клиентов в Китае в прошлом году, а в первом квартале этого года падение составило уже 42%.
- BMW закончила прошлый год с минусом в 13,5%, а первые месяцы нового года добавили ещё 17% к снижению.
- Mercedes, несмотря на скидки, также не смог вернуть интерес покупателей.
Почему китайцы больше не хотят немецкие авто?
Главная причина — прорыв местных производителей в сегменте NEV (New Energy Vehicles). Почти половина всех новых машин в Китае уже приходится на электромобили и гибриды, а в ближайшее время этот показатель может вырасти до 60%.
При этом китайские электрокары зачастую дешевле и функциональнее, чем европейские аналоги. Более того, многие из них обгоняют конкурентов по уровню технологий и энергоэффективности.
Европейцы в обороне
К снижению спроса добавляются и другие факторы: замедление китайской экономики, что особенно ударило по премиум-сегменту, и инертность самих европейских компаний. Корпоративные структуры западных автогигантов слишком неповоротливы, чтобы подстраиваться под стремительно меняющийся рынок, где новые модели появляются каждые несколько месяцев.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru