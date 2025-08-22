Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BMW M2 CS
BMW M2 CS
© commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей

На платформе X появилось видео, которое вызвало бурю обсуждений: десятки новеньких BMW, стоимостью в сотни тысяч евро, стоят на открытой площадке и буквально покрываются сорняками. Вместо того чтобы попасть к дилерам, автомобили превращаются в символ кризиса европейского автопрома на крупнейшем мировом рынке — в Китае.

Удар по иностранным брендам

Ещё недавно Европа считала Поднебесную одним из ключевых направлений для своих машин. Однако ситуация изменилась: доля иностранных производителей в Китае сократилась с более чем 48% до всего 36% всего за год.

Причина проста — китайская индустрия, щедро поддерживаемая государством, стремительно наступает. Иностранные корпорации вынуждены прибегать к беспрецедентным скидкам. Так, Mercedes EQE в конце прошлого года подешевел в Китае почти вдвое. Но даже такие шаги не помогли остановить падение продаж.

Потери европейских гигантов

Статистика говорит сама за себя:

  • Porsche лишилась 28% клиентов в Китае в прошлом году, а в первом квартале этого года падение составило уже 42%.
  • BMW закончила прошлый год с минусом в 13,5%, а первые месяцы нового года добавили ещё 17% к снижению.
  • Mercedes, несмотря на скидки, также не смог вернуть интерес покупателей.

Почему китайцы больше не хотят немецкие авто?

Главная причина — прорыв местных производителей в сегменте NEV (New Energy Vehicles). Почти половина всех новых машин в Китае уже приходится на электромобили и гибриды, а в ближайшее время этот показатель может вырасти до 60%.

При этом китайские электрокары зачастую дешевле и функциональнее, чем европейские аналоги. Более того, многие из них обгоняют конкурентов по уровню технологий и энергоэффективности.

Европейцы в обороне

К снижению спроса добавляются и другие факторы: замедление китайской экономики, что особенно ударило по премиум-сегменту, и инертность самих европейских компаний. Корпоративные структуры западных автогигантов слишком неповоротливы, чтобы подстраиваться под стремительно меняющийся рынок, где новые модели появляются каждые несколько месяцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Peugeot 208 и 2008 получат гибридные версии с технологией Bio-Hybrid сегодня в 2:03

Гибриды Peugeot обещают меньше тратить и дольше служить: в чём секрет установки

В сентябре на рынок Бразилии выйдут Peugeot 208 и 2008 с гибридной системой Bio-Hybrid. Почему именно эта технология может изменить позиции бренда?

Читать полностью » Subaru представила Outback 2026 года: цена от 34 995 долларов сегодня в 1:47

Subaru рискнул: новый Outback может рассорить фанатов марки

Subaru представила Outback 2026 — кроссовер с новым дизайном, заметно выросшей ценой и мощной турбо-версией. Чем он удивит поклонников марки?

Читать полностью » Mitsubishi Motors сохраняет сервис и гарантию для клиентов в России, поставки не возобновлены сегодня в 1:27

Mitsubishi Motors прервала молчание о России: неожиданная деталь всплыла сейчас

Mitsubishi заявила, что пока не готова возвращаться в Россию: компания ограничивается сервисом для владельцев и внимательно следит за мировой политикой.

Читать полностью » Infiniti возобновит выпуск седана Q50 с бензиновым мотором в 2027 году сегодня в 0:52

Этот седан пойдёт против течения: что скрывает новая стратегия Infiniti

Infiniti возвращает культовый дух: в 2027 выйдет Q50 с мотором Nissan Z, «механикой» и задним приводом. Но сможет ли он повторить успех G35?

Читать полностью » УАЗ обновит 2,7-литровый бензиновый двигатель и трансмиссию в 2025 году — Autonews.ru сегодня в 0:26

С 2025 года УАЗ удивит владельцев внедорожников — такого от моторов никто не ждал

УАЗ готовит масштабное обновление двигателей: новые агрегаты, улучшенные коробки передач и повышение надёжности уже к 2025 году.

Читать полностью » Три фразы, которые помогут избежать штрафа от инспекторов ГАИ вчера в 23:55

Что скрывают инспекторы ГАИ: вопросы, которые могут стоить вам штрафа

Узнайте, как правильно отвечать на провокационные вопросы инспекторов ГАИ и избежать штрафов. Полезные советы от автоюриста помогут сохранить спокойствие на дороге.

Читать полностью » Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов вчера в 23:27

Шокирующая правда о спущенных шинах: как не стать жертвой дороги

Что делать, если на дороге спустило колесо? Владелец шиномонтажа делится советами, как безопасно добраться до сервиса. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации и почему важно всегда иметь запасное колесо.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как повысить яркость автомобильных фар вчера в 22:44

Яркие фары без замены: неожиданный лайфхак для водителей

Хотите сделать фары ярче, но боитесь нарушить закон? Узнайте, как улучшить головной свет автомобиля без штрафов и проблем. Советы от экспертов автосервиса.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Лучшее время для тренировок назвал эксперт по фитнесу Алекс Виада
Садоводство

Сад без дыр: как спасти урожай от паутинного клеща – 3 эффективных метода
Туризм

Личный опыт: лучшие гастрономические сувениры из разных стран
Питомцы

Немецкая овчарка и акита-ину признаны одними из самых верных собак
Дом

Личный опыт: как мы адаптировались к работе робота-пылесоса дома
Культура и шоу-бизнес

"Союзмультфильм" создаст два мультфильма по стихам Юрия Энтина
Красота и здоровье

Екатерина Захарова напомнила о важности орфанной настороженности в педиатрии
Садоводство

Почему увядают циннии: 6 основных причин и их решения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru