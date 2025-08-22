Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка
Парковка
© commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S. is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат

Российский рынок новых автомобилей сумел совершить заметный рывок в европейском рейтинге. Если в июне страна занимала шестое место по продажам, то уже в июле переместилась сразу на третью строчку. Об этом сообщает агентство "Автостат", опираясь на данные консалтинговой компании GlobalData и портала Just Auto.

Лидеры продаж в Европе

Пальму первенства традиционно удержала Германия. Там в июле 2025 года было продано 264 802 автомобиля — на 11,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Второе место досталось Великобритании с результатом 140 154 новых машин, хотя показатель сократился на 5% по сравнению с июлем 2024 года.

Россия, занявшая третью позицию, реализовала 120 649 новых легковых автомобилей. Несмотря на внушительный показатель, рынок показал снижение на 11,4% относительно прошлого года.

Кто еще в топ-6

Далее распределение выглядит так:

  • Италия — 118 493 авто (-5,1%).
  • Франция — 116 377 авто (-7,7%).
  • Испания — 98 337 авто (+17,1%).

Любопытно, что единственным рынком из шестерки, где отмечен рост, стала Испания.

Машины с пробегом: стабильный интерес

На фоне снижения продаж новых авто в России сохраняется интерес к вторичному сегменту. По данным за январь-июль 2025 года, было реализовано 3,3 млн подержанных машин. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат свидетельствует о том, что россияне продолжают активно выбирать автомобили с пробегом как более доступную альтернативу новым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

УАЗ обновит 2,7-литровый бензиновый двигатель и трансмиссию в 2025 году — Autonews.ru сегодня в 0:26

С 2025 года УАЗ удивит владельцев внедорожников — такого от моторов никто не ждал

УАЗ готовит масштабное обновление двигателей: новые агрегаты, улучшенные коробки передач и повышение надёжности уже к 2025 году.

Читать полностью » Три фразы, которые помогут избежать штрафа от инспекторов ГАИ вчера в 23:55

Что скрывают инспекторы ГАИ: вопросы, которые могут стоить вам штрафа

Узнайте, как правильно отвечать на провокационные вопросы инспекторов ГАИ и избежать штрафов. Полезные советы от автоюриста помогут сохранить спокойствие на дороге.

Читать полностью » Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов вчера в 23:27

Шокирующая правда о спущенных шинах: как не стать жертвой дороги

Что делать, если на дороге спустило колесо? Владелец шиномонтажа делится советами, как безопасно добраться до сервиса. Узнайте, как действовать в экстренной ситуации и почему важно всегда иметь запасное колесо.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как повысить яркость автомобильных фар вчера в 22:44

Яркие фары без замены: неожиданный лайфхак для водителей

Хотите сделать фары ярче, но боитесь нарушить закон? Узнайте, как улучшить головной свет автомобиля без штрафов и проблем. Советы от экспертов автосервиса.

Читать полностью » Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля вчера в 22:32

Неочевидные риски: что скрывают ваши автомобильные бумаги

Хранение документов на автомобиль в машине может привести к серьезным последствиям. Узнайте, как защитить свои данные и избежать неприятностей!

Читать полностью » УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов вчера в 21:59

Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

УАЗ обновил производство: модернизация картеров мостов "Спайсер" и новые решения для "Патриота" обещают заметный рост качества и надёжности.

Читать полностью » Aston Martin готовит первый электромобиль на базе технологий Lucid вчера в 20:58

Британская классика на батарейках: парадокс, который может покорить фанатов Aston Martin

Aston Martin готовит первый электрокар в своей истории: вдохновение от Hyundai, технологии Lucid и обещание сохранить фирменный драйверский характер.

Читать полностью » Автогонщик Александр Смоляр рассказал, как подготовить машину к зиме вчера в 19:55

Подготовка к осени, которая экономит жизнь и кошелёк: автомобилисты часто забывают об этом

Как осенью защитить машину от поломок и сэкономить себе нервы? Гонщик Смоляр делится практичными советами, о которых часто забывают даже опытные водители.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Дом

Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации
Красота и здоровье

Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью
Спорт и фитнес

Дерматолог Энриза Фактор назвала плавание безопасным видом спорта при псориазе
Еда

Как приготовить стейк из свинины на кости
Еда

Как приготовить салат из куриных сердечек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru