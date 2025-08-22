Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Российский рынок новых автомобилей сумел совершить заметный рывок в европейском рейтинге. Если в июне страна занимала шестое место по продажам, то уже в июле переместилась сразу на третью строчку. Об этом сообщает агентство "Автостат", опираясь на данные консалтинговой компании GlobalData и портала Just Auto.

Лидеры продаж в Европе

Пальму первенства традиционно удержала Германия. Там в июле 2025 года было продано 264 802 автомобиля — на 11,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Второе место досталось Великобритании с результатом 140 154 новых машин, хотя показатель сократился на 5% по сравнению с июлем 2024 года.

Россия, занявшая третью позицию, реализовала 120 649 новых легковых автомобилей. Несмотря на внушительный показатель, рынок показал снижение на 11,4% относительно прошлого года.

Кто еще в топ-6

Далее распределение выглядит так:

Италия — 118 493 авто (-5,1%).

Франция — 116 377 авто (-7,7%).

Испания — 98 337 авто (+17,1%).

Любопытно, что единственным рынком из шестерки, где отмечен рост, стала Испания.

Машины с пробегом: стабильный интерес

На фоне снижения продаж новых авто в России сохраняется интерес к вторичному сегменту. По данным за январь-июль 2025 года, было реализовано 3,3 млн подержанных машин. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат свидетельствует о том, что россияне продолжают активно выбирать автомобили с пробегом как более доступную альтернативу новым.