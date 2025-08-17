Электрокары не спасут: запрет ДВС способен ударить по автопроизводителям сильнее кризиса

Будущее автомобильной индустрии в Европе оказалось под вопросом. Генеральный директор Mercedes и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Каллениус сделал неожиданно резкое заявление: полный запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года способен обернуться крахом рынка.

Почему это опасно

По словам Каллениуса, резкое прекращение продаж бензиновых и дизельных машин приведёт к дисбалансу. Массовый спрос на такие автомобили возникнет ещё до вступления запрета в силу, а это не только не поможет климату, но и создаст хаос на рынке.

"Запрет может подтолкнуть покупателей к ажиотажному спросу на автомобили с ДВС до 2035 года, а это никак не приблизит нас к климатическим целям", — заявил генеральный директор Mercedes Ола Каллениус.

Не запрет, а стимулы

Вместо жёстких дат глава концерна предлагает иной путь: активное стимулирование продаж электромобилей. Он видит решение в снижении стоимости электроэнергии для зарядки, а также в налоговых льготах, которые сделают владение электрокаром выгоднее для потребителя.

Ситуация в отрасли

Уже сегодня автопроизводители работают в условиях сильного давления. Прибыль сокращается, тарифы растут, а спрос на новые машины падает. Сам Каллениус описывает это как "сильный дождь, град, штормы и снег одновременно". Даже стратегия Mercedes, ориентированная на автомобили класса люкс, оказалась под сомнением в глазах сотрудников и клиентов.

План Mercedes

Несмотря на трудности, концерн намерен укрепить позиции. Каллениус признаёт: Mercedes долгое время упускал сегмент электромобилей среднего класса. Теперь компания активно закрывает этот пробел. В скором времени на рынке появятся такие модели, как электрический GLC и электрический C-Class, которые должны укрепить позиции бренда и удовлетворить растущий спрос.

Таким образом, Mercedes делает ставку не на отказ, а на адаптацию — и именно этот путь, по мнению главы компании, может сохранить европейский автопром от серьёзных потрясений.