Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:17

Еще месяц назад — в лидерах, теперь — ниже: авторынок России резко сменил позицию

Российский авторынок опустился на четвертое место в Европе в ноябре — АВТОСТАТ

Ноябрь стал для российского авторынка месяцем заметной смены позиций на европейской карте продаж, несмотря на долгожданный рост после продолжительного спада. Рынок новых легковых автомобилей в России по итогам месяца опустился сразу на несколько строк рейтинга, следует из данных агентства "АВТОСТАТ", подготовленных на основе статистики портала BestSellingCarsBlog.

Падение в рейтинге при росте продаж

Если в октябре российский рынок занимал второе место в Европе, то в ноябре он оказался уже на четвертой позиции. По данным "АВТОСТАТ", в России за месяц было реализовано 127 921 новый легковой автомобиль, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом ноябрь стал первым месяцем роста продаж с февраля, после почти десятимесячного периода снижения.

Однако позитивная динамика внутри страны не позволила удержаться в верхней части общеевропейского рейтинга. Более высокие объемы продаж зафиксировали сразу три крупнейших рынка Западной Европы.

Лидеры европейского авторынка

Первое место по итогам ноября 2025 года заняла Германия. В этой стране было продано 250 671 автомобиль, что на 2,5% больше, чем в ноябре прошлого года. Германия традиционно сохраняет статус крупнейшего автомобильного рынка Европы, значительно опережая конкурентов по абсолютным показателям.

На второй строчке расположилась Великобритания, где дилеры реализовали 151 154 автомобиля. При этом британский рынок показал снижение на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Франция заняла третье место с результатом 132 927 проданных машин, что на 0,3% меньше, чем год назад.

Позиции других стран

С учетом включения России в общеевропейский список, пятое место в ноябре заняла Италия. Там было продано 124 222 автомобиля, что практически полностью соответствует уровню прошлого года. Испания традиционно замкнула шестерку крупнейших рынков Европы: в ноябре в стране реализовали 94 124 машины, продемонстрировав уверенный рост на 12,9% в годовом выражении.

Таким образом, несмотря на восстановление спроса, российский рынок пока остается под давлением более стабильных и объемных европейских площадок, что и привело к снижению его позиции в общем рейтинге.

