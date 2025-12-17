Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:27

Игра в молчанку окончена: почему немецкие автогиганты вдруг заговорили об угрозе с Востока

Китайские производители наращивают долю на рынке электромобилей Европы — Reuters

Европейский автопром оказался на развилке: попытка смягчить жёсткий запрет на двигатели внутреннего сгорания может спасти часть производителей в краткосрочной перспективе, но одновременно усилить технологическое отставание от Китая. Дискуссия вокруг будущего отрасли обострилась на фоне падения конкурентоспособности европейских концернов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пересмотр запрета на автомобили с ДВС

Европейская комиссия намерена пересмотреть ранее запланированный полный запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Ожидается, что 16 декабря будет сделано официальное заявление о возможном частичном смягчении ограничений. Речь идёт не об отмене курса, а о корректировке его параметров.

Согласно информации Reuters, рассматривается вариант, при котором до 10% продаж могут быть сохранены за автомобилями с ДВС. В основном это подключаемые гибриды и модели с увеличенным запасом хода, использующие углеродно-нейтральное биотопливо или синтетическое топливо. Такое решение станет заметным отступлением от прежней "зелёной" стратегии ЕС.

Давление со стороны стран и автоконцернов

На пересмотр политики, как отмечает агентство, повлияло давление со стороны Германии, Италии и крупных европейских автопроизводителей. Компании сталкиваются с ухудшением позиций на фоне стремительного роста Tesla и особенно китайских производителей электромобилей, которые активно наращивают присутствие на европейском рынке.

Предложение Еврокомиссии ещё должно пройти согласование на уровне правительств стран ЕС и Европарламента. Только после этого оно может быть закреплено нормативно. В случае одобрения это станет одним из самых заметных изменений климатической политики Евросоюза за последние годы.

Опасения отрасли и позиция автопроизводителей

Крупные автоконцерны, включая Volkswagen и Stellantis, ранее призывали к смягчению экологических требований и снижению штрафов за их нарушение. Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA охарактеризовала ситуацию как "критический момент" для отрасли и потребовала пересмотра промежуточных целей по сокращению выбросов к 2030 году.

При этом представители сектора электромобилей предупреждают о рисках. По их мнению, ослабление правил может привести к сокращению инвестиций и ещё большему технологическому разрыву между Европой и Китаем, который продолжает активно развивать электрический транспорт.

Почему Китай остаётся ключевой угрозой

Глава Polestar Михаэль Лохшеллер заявил, что отказ от цели стопроцентных нулевых выбросов негативно скажется не только на климате, но и на конкурентоспособности ЕС. Он считает, что такие шаги подрывают долгосрочную стратегию развития отрасли.

Похожую позицию озвучил Уильям Тодтс, руководитель организации, продвигающей экологически чистый транспорт. По его словам, разрешение на более широкое использование ДВС не поможет европейским автопроизводителям догнать конкурентов. Китай, как подчёркивается, продолжит агрессивно инвестировать в электромобили и укреплять свои позиции на европейском рынке, независимо от смягчения правил в ЕС.

