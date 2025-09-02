Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:44

Европа бросает вызов Турции: где all inclusive уже не хуже "турецкой классики"

Эксперты: в Европе формат all inclusive отличается от Турции акцентом на кухню и культурные впечатления

Европейские курорты давно стараются доказать, что формат all inclusive может быть не только "турецкой фишкой". И хотя привычного турецкого масштаба и насыщенности развлечений ждать не стоит, многие отели на континенте предлагают достойный уровень сервиса и питания по адекватной цене.

Болгария: выгодно и вкусно

Болгарские курорты часто становятся приятным открытием для тех, кто привык отдыхать в Турции. По отзывам туристов, именно здесь можно найти отличный баланс между стоимостью и качеством. Так, путешественница Елена Озгюр поделилась впечатлениями об отдыхе в отеле сети HVD:

"Питание в основном ресторане для меня было просто глотком свежего воздуха после Турции. Детский стол максимально разнообразный. Десерты — выше всяких похвал", — сказала туристка Елена Озгюр.

По её словам, семья из четырёх человек смогла провести отпуск в августе всего за 300 тысяч рублей, при этом качество сервиса оказалось выше ожиданий.

Греция: акцент на гастрономию

Греческие отели также уверенно конкурируют с турецкими. По мнению Димитриса Харитидиса, руководителя TEZ TOUR Греция, концепция ultra all inclusive в гостиницах сети Ikos и Luxe Me от Grecotel ничуть не уступает турецкой.

"По качеству и ассортименту питания греческие отели не уступают турецким", — отметил Димитрис Харитидис.

Единственное отличие — территории у греческих комплексов обычно компактнее, что сказывается на масштабе развлечений и инфраструктуры для детей.

Италия: разнообразие локаций

Италия предлагает несколько направлений с системой "все включено". Туроператоры отмечают такие варианты:

  • Naxos Beach и Voi Arenella Resort на Сицилии;
  • Voi Colonna Village и Club Med Cefalu на Сардинии;
  • комплексы Club Med в горах для зимнего отдыха.

Итальянские курорты делают ставку на красивую природу и национальную кухню, что добавляет колорита к привычному формату.

Испания: опыт и размах

Испания внедряет all inclusive уже больше десяти лет. Как пояснила Эллада Пескова, соучредитель iTravex DMC & Bed-Bank, выбор отелей здесь достаточно широк. На побережье Коста-Дорада семейный отдых по доступным ценам предлагает Estival Park 4*. В категории 5* сильные позиции занимают отели Melia и Barcelo Group на Канарских островах. Для VIP-туристов отдельным примером можно назвать Gran Hotel Bahia del Duque на Тенерифе.

Стоит ли ждать "турецкого уровня"?

Эксперты и туристы сходятся во мнении: Европа способна предложить достойные варианты all inclusive, но в большинстве случаев формат будет отличаться. В Турции акцент традиционно делается на масштаб, просторные территории и детскую инфраструктуру. В Европе же сильные стороны — кухня, разнообразие культурных впечатлений и возможность сочетать пляжный отдых с экскурсиями.

