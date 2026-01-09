Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:07

Закрытое небо бьёт по Европе: авиарынок теряет позиции и уступает Азии

Lufthansa признаёт ослабление позиций перевозчиков ЕС — глава Шпор

Западная авиационная отрасль все отчетливее ощущает последствия закрытого российского неба, и проблемы уже выходят за рамки отдельных маршрутов. Европейские перевозчики теряют долю рынка, уступая конкурентам из Азии, а некоторые региональные аэропорты оказываются на грани исчезновения. Об этом сообщает издание "Баймакский Вестник".

Европейские авиакомпании под давлением издержек

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор публично признал, что позиции западных авиакомпаний ослабевают. Пока перевозчики из стран ЕС вынуждены прокладывать удлиненные маршруты в обход России, авиакомпании Китая продолжают летать напрямую, экономя время, топливо и ресурсы. Это дает им серьезное конкурентное преимущество на дальнемагистральных направлениях.

Представители Lufthansa, Air France-KLM и IAG указывают на невозможность равной конкуренции в текущих условиях. Для немецкого флагмана ситуация стала критической: из-за резко возросших затрат был закрыт даже один из ключевых маршрутов — Пекин — Франкфурт. Бизнес-сообщество настаивает на том, что без политических решений по вопросу воздушного пространства финансовое давление будет только усиливаться.

Финляндия как пример регионального коллапса

Особенно наглядно последствия проявились в Финляндии. Аэропорт Лаппеенранты, ранее востребованный у российских туристов, фактически утратил свое значение. В 2026 году в расписании значатся лишь два рейса: чартер на Родос 23 мая и обратный перелет через неделю. В остальное время терминал открыт всего несколько часов в сутки — преимущественно ради работы ресторана.

Такое положение отражает более широкий кризис в восточных регионах страны. Туристический поток здесь сократился с 713,7 тысячи человек в 2019 году до 276,4 тысячи в 2024-м. Потеря российских клиентов сделала инфраструктуру убыточной, а содержание аэропорта — экономически сомнительным.

Санкционный тупик и ожидание решений

Европейские перевозчики все чаще говорят о том, что оказались заложниками собственных политических решений. Именно страны ЕС первыми закрыли небо, что привело к зеркальному ответу со стороны Москвы. Теперь авиакомпании ждут шагов от своих правительств, понимая, что длительная изоляция российского воздушного пространства может привести к дальнейшему финансовому истощению отрасли.

Эксперты отмечают, что без пересмотра подходов к авиационным ограничениям Европа рискует окончательно уступить часть глобального рынка дальнемагистральных перевозок азиатским конкурентам.

