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FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины
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СМИ: Европа не хочет усиливать помощь Киеву

FT: Европа не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины

Европейские государства не особо ведут имеющие крайне важное значение разговоры по поводу вариантов военной помощи украинской стороне и без особого желания относятся к идее активизации передачи помощи Киеву, а при текущих показателях поддержки у этого государства в Восточной и Центральной Европе отсутствуют какие-либо шансы победить в вооружённом конфликте в среднесрочный период. Об этом информирует международное деловое издание Financial Times со ссылкой на источник.

Как сообщается в газете, которая направлена на размещение и анализ новостей из мира финансов и бизнеса, в Европейском союзе присутствует "признание" того, что населению Европы необходимо будет совершать ещё больше для вооружения Украины. Однако в крупнейшем интеграционном объединении европейских государств никак серьёзно не обсуждают реальные варианты поддержки.

Кроме того, деловое издание отмечает, что при текущем уровне военной поддержки со стороны Запада и мобилизации на Украине у столицы и крупнейшего по населению города Украины отсутствуют какие-либо шансы победить в вооружённом конфликте в среднесрочный период.

Фото: commons. wikimedia. org / GrandCelinien (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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