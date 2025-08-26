Европа без барьеров: страны, где ждут туристов из России

После 2022 года путешествия в Европу для россиян стали гораздо сложнее. Многие страны ограничили выдачу виз или фактически закрыли въезд. Но полностью двери не захлопнулись — остались направления, куда можно попасть проще, чем в остальную Европу.

Сербия

Формально не входит в ЕС, поэтому визы не нужны: россияне могут находиться здесь до 30 дней без визы. Белград, Нови-Сад и озёра страны становятся популярной альтернативой.

Черногория

Тоже не член ЕС, и для россиян действует безвизовый режим на срок до 30 дней. Побережье Адриатики — отличное место для бархатного сезона.

Босния и Герцеговина

Для россиян действует безвизовый въезд до 30 дней. Курорты Невесиња и города вроде Сараево дают интересное сочетание природы и истории.

Албания

Периодически вводит безвиз для россиян на сезон (обычно лето-осень). При действующих правилах туристы могут находиться до 90 дней. Побережье Саранды и Ксамиля становится "новой Грецией" для многих.

Турция

Формально не Европа, но географически частично европейская страна. Въезд без визы до 60 дней, а курорты Анталии и Бодрума остаются самым популярным направлением.

Личный опыт

Мы выбрали Черногорию именно из-за простоты въезда. Без виз, с тёплым морем в сентябре и дружелюбной атмосферой — это оказалось лучшей альтернативой Греции. В Сербии же приятно путешествовать по городам и чувствовать себя "своим", а не просто туристом.

Итог

Хотя многие страны ЕС закрыты, для россиян всё ещё доступны Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Албания и Турция. Это направления, где сохраняется безвизовый режим или максимально простые правила въезда.