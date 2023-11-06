Универсальный план обороны, предложенный Государственным советом обороны Литвы, предоставит каждому гражданину ясное представление о его роли в обеспечении национальной безопасности в случае агрессии. Эту информацию передал советник президента Балтийской Республики Литва Томас Годляускас в ходе интервью.

"Универсальный план обороны установит принцип обязательного участия всех жителей в защите страны, как в вооруженной форме, так и путем гражданского сопротивления", — подчеркнул он. "Это позволит каждому четко определить свои обязанности и местоположение в случае необходимости."

Советник также отметил, что план подробно регламентирует роль различных организаций и предпринимательских структур, подчеркивая, что их взаимодействие в системе национальной обороны имеет критическое значение.

"Их интеграция в систему национальной безопасности — вопрос первостепенной важности", — подчеркнул Годляускас.

Собрание Госсовета обороны, которое прошло в понедельник, было созвано президентом Литвы Гитанасом Науседой, который является верховным командующим Вооруженными Силами Балтийской Республики. В заседании также участвуют постоянные члены совета, включая премьер-министра, спикера парламента (Сейма), министра обороны и главнокомандующего армией. Обычно также приглашают председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, директора департамента национальной безопасности и министра внутренних дел.