ИИ по-настоящему: как бывший топ Tesla решил перевернуть подход к обучению

Бывший директор Tesla по искусственному интеллекту и один из создателей OpenAI Андрей Карпати объявил о запуске собственной школы — Eureka Labs. В подкасте у Дваркеша Пателя от 17 октября 2025 года инженер рассказал, почему выбрал образование, а не очередной проект в сфере ИИ. По его словам, сегодня важно не просто показывать впечатляющие демо, а учить людей создавать работающие продукты, проходя весь путь — от данных до реального интерфейса.

От ИИ-исследований к образованию

Карпати объяснил, что после многих лет в индустрии ИИ он увидел разрыв между теоретическим обучением и практической инженерией. Большинство курсов и онлайн-школ сосредоточено на обсуждении моделей и концепций, но редко дают студентам шанс сделать что-то реальное своими руками.

"Сейчас в ИИ важно не только гнаться за эффективными демо, но и научить людей собирать работающие вещи", — сказал Андрей Карпати.

Именно этот подход стал философией Eureka Labs: обучение не через лекции и абстрактные упражнения, а через короткие, концентрированные инженерные проекты.

"Мостики к знаниям" — новая структура обучения

Главная идея школы — "knowledge bridges", или "мостики к знаниям". Каждый из них представляет собой короткий, чётко очерченный маршрут, где ученик за несколько недель проходит путь от понимания данных и настройки модели до тестирования и визуализации результата.

Такое построение курсов избавляет от перегрузки теорией и мотивирует учиться через действие. В результате обучение превращается не в изучение слайдов, а в последовательную сборку живого продукта.

Формат "мостиков" позволяет:

быстрее переходить от концепта к результату;

учиться через эксперименты и обратную связь;

видеть конкретный смысл в каждом шаге обучения.

Eureka Labs делает ставку на принцип "инженерия прежде всего", где каждое задание даёт видимый и проверяемый артефакт: код, модель, интерфейс или мини-приложение.

Образ "Starfleet Academy": не про статус, а про планку

Для описания духа своей школы Карпати использует метафору Starfleet Academy из сериала Star Trek. Это не просто красивая аналогия — она отражает суть подхода: высокий темп, строгие требования, минимум пустой теории и максимум практики.

"Элитность здесь не про статус, а про планку. От каждого ждут понятный, воспроизводимый результат", — отметил Карпати.

Такое сравнение подчёркивает, что Eureka Labs не стремится быть массовой платформой вроде Coursera или Udemy. Это скорее инженерная лаборатория нового типа, где студенты учатся думать как разработчики систем ИИ, а не как пользователи готовых инструментов.

Первый курс — LLM101n и проект nanochat

На данный момент в Eureka Labs запущен базовый курс LLM101n, который ведёт студентов по всему циклу работы с большими языковыми моделями (LLM). Итогом курса становится мини-проект nanochat - собственный чат-бот, собранный "сквозь весь стек" технологий.

Студент изучает:

как собрать и подготовить датасет, как дообучить и протестировать модель, как реализовать интерфейс общения, как анализировать и фиксировать ошибки генерации.

Цель — понять механику работы ИИ на практике, увидеть, где модель помогает, а где начинает "галлюцинировать", и научиться отслеживать эти сбои с помощью тестов и логирования.

Что уже доступно

Хотя школа всё ещё находится в стадии запуска, открытые материалы Eureka Labs уже опубликованы. Любой желающий может пройти курс в самостоятельном режиме, изучая модули и выполняя задания.

Организованные наборы — с кураторами, живыми лекциями и групповыми проектами — Карпати обещает запустить позже. Он подчеркнул, что программа пока "в шлифовке", и запуск официальных потоков состоится только после достижения нужного уровня качества.

Почему это важно для отрасли

Шаг Карпати — не просто личный эксперимент, а отражение новой тенденции в ИИ-образовании. До сих пор обучение искусственному интеллекту часто сводилось к теоретическим курсам, где студенты писали код на коленке и не видели конечного продукта.

Eureka Labs предлагает противоположный подход — учиться, как в реальном стартапе, где каждая неделя приносит ощутимый результат. Это помогает будущим специалистам формировать инженерное мышление и избегать иллюзии "магии нейросетей".

В долгосрочной перспективе такой формат может изменить рынок обучения: акцент смещается с демонстраций возможностей ИИ на создание устойчивых инженерных навыков - от чистоты данных до пользовательского опыта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: учиться на теоретических курсах без практики.

Последствие: поверхностное понимание и слабые инженерные навыки.

Альтернатива: обучение через реальные проекты, как в Eureka Labs.

• Ошибка: полагаться только на готовые модели и API.

Последствие: невозможность адаптировать ИИ под конкретные задачи.

Альтернатива: изучать внутреннюю механику моделей и принципы тестирования.

• Ошибка: копировать демо без понимания процесса.

Последствие: ограниченная компетенция и зависимость от платформ.

Альтернатива: создавать собственные приложения "сквозь весь стек".

Таблица сравнения подходов

Подход к обучению Особенности Результат Классический курс по ИИ Много теории, мало практики Знания без навыков Обучение через демо Быстро, зрелищно, но поверхностно Понимание API, без инженерии Формат Eureka Labs Интенсивные короткие проекты, "мостики к знаниям" Глубокие практические навыки и реальные артефакты

А что если студент — новичок?

Карпати отмечает, что Eureka Labs подходит не только опытным инженерам. Курс выстроен так, чтобы даже начинающий разработчик мог разобраться в принципах машинного обучения и собрать свой первый работающий ИИ-продукт.

Школа планирует в будущем добавить вводные модули по Python, PyTorch и обработке данных, чтобы сделать порог входа ещё ниже.

Плюсы и минусы подхода Eureka Labs

Плюсы Минусы Реальная инженерная практика Высокая интенсивность Проверяемые результаты Меньше внимания к академической теории Чёткие цели и структура Требует самостоятельности Возможность создавать проекты под себя Не подходит для тех, кто ищет "лёгкие" курсы Открытые материалы Организованные наборы пока не стартовали

FAQ

Когда начнётся первый официальный поток Eureka Labs?

Карпати обещает запустить организованные наборы после доработки программы. Пока доступны материалы в открытом доступе.

Можно ли пройти курс самостоятельно?

Да, все модули и проект nanochat уже опубликованы онлайн для самостоятельного изучения.

Нужно ли иметь опыт в ИИ, чтобы начать?

Нет. Достаточно базовых знаний Python и интереса к инженерии.

Что отличает LLM101n от других курсов по ИИ?

Он даёт полный цикл создания ИИ-приложения — от данных до интерфейса и тестирования.

Будет ли сертификация?

Пока нет, но в будущем Карпати рассматривает возможность выдачи сертификатов с проверяемыми проектами.

Мифы и правда

• Миф: Карпати ушёл из ИИ.

Правда: он остался в сфере, просто решил учить других создавать ИИ-проекты.

• Миф: Eureka Labs — элитная закрытая школа.

Правда: материалы открыты для всех, "элитность" означает высокий стандарт результата.

• Миф: курсы ИИ — только для математиков.

Правда: в Eureka Labs акцент сделан на инженерии и понимании логики, а не на сложных формулах.

3 интересных факта

Название Eureka Labs отсылает к моменту "озарения" — символу инженерного творчества. Nanochat — первый проект, где студенты собирают чат-бота буквально за 10 дней. Карпати продолжает консультировать компании по ИИ, совмещая работу над школой с образовательными инициативами.

Исторический контекст

Андрей Карпати стал известен как один из пионеров глубокого обучения. После работы в OpenAI и Tesla он отошёл от корпоративных проектов, сосредоточившись на просвещении инженеров. Его курс CS231n в Стэнфорде уже стал классикой, а Eureka Labs - логичное продолжение этой миссии: передать следующему поколению разработчиков практический опыт, накопленный в индустрии ИИ.