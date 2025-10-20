Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
© commons.wikimedia.org by John Sears is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:57

"Эйфория" становится взрослой: Джейкоб Элорди намекнул, что ждёт зрителей в новом сезоне

Джейкоб Элорди: сценарий третьего сезона "Эйфории" стал глубже и кинематографичнее

Анонс третьего сезона "Эйфории" продолжает вызывать бурю эмоций у фанатов. После продолжительного перерыва съемки снова в разгаре, а актерский состав активно делится своими впечатлениями. Одним из первых о проекте высказался Джейкоб Элорди — исполнитель роли Нейта Джейкобса. По словам актера, зрителей ждет нечто по-настоящему уникальное.

"Это было невероятно. Это было невероятно освобождающе. Мне нужно было сыграть так, как я не делал этого раньше", — сказал актер Джейкоб Элорди.

Новый взгляд на историю

Элорди признался, что сценарий третьего сезона заметно отличается от предыдущих. Он охарактеризовал работу Сэма Левинсона, создателя "Эйфории", как более глубокую и художественную, чем прежде.

"Сэм создал что-то невероятно умное и кинематографичное. Я думаю, что людям это действительно понравится", — отметил Джейкоб Элорди.

Сериал, известный своим визуальным стилем, вновь делает ставку на атмосферу и символизм. По словам актера, проект стал не просто подростковой драмой, а скорее психологическим киноисследованием.

Атмосфера тайны

Несмотря на собственное участие, Элорди признался, что сам не знает всех сюжетных линий. Левинсон, по его словам, держит большую часть сценария в секрете.

"Неизвестно, какие сюжетные линии у других актеров. Это похоже на материалы ФБР. Это здорово, потому что я смогу смотреть сериал так же, как и все остальные — как фанат", — пояснил актер.

Обновлённый состав

Канал HBO недавно официально объявил обновленный каст третьего сезона. В список вошли 18 новых актеров, среди которых Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот. При этом ключевые герои — Ру, Джулс, Мэдди и Нейт — останутся в центре истории.

Сравнение сезонов

Сезон Основная тема Стиль и подача Эмоциональный фокус
1 Поиск идентичности и зависимости Молодежная драма с визуальным акцентом Внутренние кризисы героев
2 Последствия выбора и насилие Темный, напряженный тон Конфликты и разрушения
3 Взросление и переосмысление Кинематографичный, глубокий стиль Принятие себя и прошлого

Что изменится для зрителей

По словам продюсеров, "Эйфория" в новом сезоне обещает меньше эпатажа и больше смысловой глубины. Возможно, исчезнет избыточная визуальная агрессия, характерная для второго сезона, а акцент сместится в сторону личных историй и эмоциональных трансформаций.

Для Джейкоба Элорди, как он сам признался, этот сезон стал актерским испытанием. Его персонаж, Нейт, — одна из самых противоречивых фигур сериала, и теперь зрители смогут увидеть его под новым углом.

Возможные повороты

Пока сюжет держится в тайне, фанаты активно строят теории. Среди популярных гипотез:

  1. развитие линии Нейта и последствий его действий.

  2. новая глава для Ру, в которой она окончательно переосмыслит зависимость.

  3. введение новых героев, которые изменят баланс в привычных отношениях.

Все указывает на то, что Левинсон готовит не просто продолжение, а полноценную переоценку концепции сериала.

А что если…

А что если третий сезон "Эйфории" станет не логическим завершением, а перезапуском всей истории? Многие критики предполагают, что режиссер стремится уйти от привычных рамок подростковой драмы и превратить проект в авторское кино о взрослении и внутренней борьбе.

FAQ

Когда выйдет 3 сезон "Эйфории"?
Премьера ожидается в 2026 году, точная дата будет объявлена позже HBO.

Кто вернется из старых героев?
В проекте подтвердили участие Зендаи, Хантера Шефера, Сидни Суини и Джейкоба Элорди.

Будет ли сериал таким же откровенным?
По словам актеров, в третьем сезоне акцент сместится с шокирующих сцен на драму и внутренние переживания.

Мифы и правда

  • Миф: сериал отменили из-за скандалов.
    Правда: проект в производстве, задержка связана с масштабной переработкой сценария.

  • Миф: Элорди покинул шоу.
    Правда: он не только остается в составе, но и назвал съемки "освобождающим опытом".

  • Миф: третий сезон станет финалом.
    Правда: HBO пока не подтверждало завершение сериала, и многое зависит от успеха новых серий.

3 интересных факта

  1. Первый сезон "Эйфории" получил три премии "Эмми", включая награду для Зендаи.

  2. Сценарий третьего сезона Левинсон писал в течение двух лет, параллельно работая над фильмом.

  3. Съемки проходят в Калифорнии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Лопес: мужчины не смогли подарить мне настоящую любовь сегодня в 1:54
Скандал 90-х возвращается: личный тренер Джей Ло обрушился с обвинениями в соцсетях

Бывший муж Дженнифер Лопес открыто рассказал о причинах их разрыва, раскрыв детали личной жизни и конфликта, который сопровождал певицу на пути к славе.

Читать полностью » TMZ: рэпер Playboi Carti обвинён в нападении на водителя лимузина в штате Юта сегодня в 0:53
Антагонист не по сценарию: тур Playboi Carti превратился в полицейский сериал

Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя во время тура в США. Что произошло в лимузине и как это может повлиять на его карьеру?

Читать полностью » В новом сезоне 17.10.2025 в 23:59
Старые герои в прошлом, новые лица — впереди: кто пополнит каст нового сезона "Эйфории"

HBO готовит третий сезон "Эйфории" с новыми лицами и взрослыми историями героев после старшей школы. Неожиданные повороты и новые персонажи ждут зрителей весной 2026 года.

Читать полностью » Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди 17.10.2025 в 22:19
Курица против ящериц: как Дуэйн Джонсон превращается в героя самого странного фильма Amazon

Дуэйн Джонсон сыграет человека-курицу в новом фильме Бенни Сафди. Как Amazon MGM превратит детскую фантазию 70-х в современную киновселенную?

Читать полностью » Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США с 2026 года 17.10.2025 в 22:00
Формула скорости переехала в яблоко: Apple готовит зрителям то, чего в гонках ещё не было

Apple с 2026 года станет эксклюзивным транслятором "Формулы-1" в США. Контракт на 750 млн долларов обещает изменить способ, которым зрители смотрят гонки.

Читать полностью » Фильм 17.10.2025 в 18:32
Оскар не спасёт: Джаред Лето рискует остаться без контрактов после провала громкого блокбастера

Джаред Лето столкнулся с угрозой потери гонораров и перспектив после провала нового блокбастера и обвинений в неподобающем поведении.

Читать полностью » После развода с Николь Кидман Кит Урбан временно прервал гастроли из-за проблем с голосом 17.10.2025 в 17:46
Кидман ушла — и голос тоже: что происходит с Китом Урбаном после развода

Кит Урбан отменил концерты после известия о разводе с Николь Кидман. Что стало причиной паузы в турне и когда певец снова выйдет на сцену?

Читать полностью » Хейли Бибер призналась, что жалеет о решении бросить школу ради карьеры модели — The Wall Street Journal 17.10.2025 в 16:39
Миллиард на косметике не спас от сожалений: Хейли Бибер призналась, о чём жалеет больше всего

Хейли Бибер откровенно рассказала о сожалении, связанном с бросанием школы ради карьеры, и о том, как это повлияло на её успехи в индустрии красоты.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт Джагим объяснил, почему отжимания могут заменить тренировку в зале
Дом
Дизайнеры рассказали, как создать интерьер, удобный для кошек и безопасный для мебели
Еда
Бисквитный торт со сгущённым молоком получается воздушным и нежным
Питомцы
Мальтипу признаны одной из лучших собак для семей с детьми и аллергиков
Еда
Куриная грудка на сковороде сохраняет сочность благодаря солевому раствору
Еда
Лангустины в духовке с лимонным маринадом сохраняют сочность мяса при запекании
Еда
Ореховое печенье по рецепту кулинарного эксперта сохраняет хрустящую текстуру и рассыпчатость
Спорт и фитнес
Упражнения лёжа помогают поддерживать тонус мышц и кровообращение — тренеры объяснили принцип метода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet