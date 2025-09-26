Учёные создали Вселенную в миниатюре: теперь галактик больше, чем звёзд в небе

Создание крупнейшей виртуальной Вселенной стало реальностью благодаря усилиям международного консорциума "Евклид", работающего над миссией Европейского космического агентства. Этот проект призван помочь учёным глубже понять устройство космоса и загадочные компоненты — тёмную материю и тёмную энергию.

Каталог, созданный в рамках "Флагманской симуляции", включает данные о 3,4 миллиарда галактик и содержит более 400 параметров для каждой из них. Это основа для будущей карты, которая станет самой масштабной в истории астрономии.

Миссия "Евклид" и её цели

Запуск космического телескопа ESA "Евклид" был намечен на 2023 год. За шесть лет он должен составить карту трети звёздного неба. Такой объём данных позволит не только рассмотреть десятки миллиардов галактик, но и отследить структуру космической сети — "паутину", связывающую галактики и пустоты во Вселенной.

Созданная база служит не просто архивом: она — инструмент для проверки гипотез о происхождении и развитии космоса.

"Такое "моделирование" Вселенной является ключом к интерпретации наблюдений Евклида", — отметили в Центре исследований астрономии и наук о Земле HUN-REN.

Сравнение: реальные наблюдения и виртуальная модель

Характеристика Реальные данные телескопов Каталог "Флагманской симуляции" Количество галактик миллионы 3,4 миллиарда Глубина обзора ограничена мощностью приборов более 10 млрд световых лет Параметры объектов до десятков свойств более 400 характеристик Возможность анализа подвержена шуму и искажениям идеальные условия моделирования

Как создавался каталог

Работа шла при участии учёных из ICE-CSIC, PIC и других центров. В основу легли вычисления, проведённые в Цюрихском университете. Модели учитывали гравитационное взаимодействие четырёх триллионов частиц. В итоге удалось выделить около 16 миллиардов "гало" — областей скопления материи, где формируются галактики.

"Создание такой базы данных было одновременно научной и технической задачей", — добавил руководитель группы HUN-REN Андраш Ковач.

Советы шаг за шагом: как работает симуляция

Формирование модели из миллиардов частиц с учётом гравитации. Выделение гало — основ будущих галактик. "Заселение" этих гало виртуальными галактиками с реальными свойствами. Сравнение параметров с уже существующими данными наблюдений. Подготовка платформы CosmoHub для работы исследователей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опираться только на реальные наблюдения без моделирования.

Последствие: неполные карты и искажённое понимание структуры Вселенной.

Альтернатива: использование каталога Flagship как эталона для анализа данных телескопа.

А что если миссия не состоится?

Если бы "Евклид" не был запущен, симуляция всё равно осталась бы ценнейшим источником. Она позволит моделировать сценарии эволюции космоса и станет фундаментом для будущих проектов, включая американский телескоп "Роман" и обновления данных от "Джеймса Уэбба".

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Беспрецедентный объём данных Требует огромных вычислительных мощностей Совместимость с будущими миссиями Не заменяет полностью реальные наблюдения Возможность тестирования гипотез Сложность анализа для молодых исследователей Широкая доступность через CosmoHub Необходима регистрация и обучение работе

FAQ

Как выбрать инструмент для работы с данными?

Учёные используют CosmoHub — специализированную онлайн-платформу с удобными интерфейсами и инструментами анализа.

Сколько стоит доступ к каталогу?

Для исследователей после регистрации он предоставляется бесплатно.

Что лучше для изучения космоса: наблюдения или симуляции?

Наилучший результат достигается в сочетании: реальные данные дают фактические наблюдения, а симуляции помогают заполнить пробелы.

Мифы и правда

Миф: такие симуляции — всего лишь "игра" учёных.

Правда: они позволяют заранее проверить гипотезы и подготовить методы анализа.

Миф: виртуальные данные не соответствуют реальности.

Правда: свойства галактик тщательно согласованы с существующими наблюдениями.

3 интересных факта

В симуляции использованы алгоритмы, сравнимые по сложности с моделями климата Земли. Объём информации превышает все предыдущие проекты в астрономии. Каталог отражает не только галактики, но и пустоты — огромные участки без вещества.

Исторический контекст

1980-е: первые численные модели Вселенной с тысячами частиц.

2000-е: симуляции достигли миллиарда объектов.

2020-е: запуск проекта Flagship с триллионами частиц и миллиардами галактик.

Каталог Flagship стал фундаментальным шагом для будущих открытий. Его данные помогут учёным не только понять, как формировалась космическая паутина, но и приблизиться к разгадке природы тёмной материи и энергии.